«Eso fue un arreglo»: la dura crítica de Mirtha Legrand por el Martín Fierro 2026 a Wanda Nara como mejor conductora

Mirtha Legrand volvió a referirse al controvertido Martín Fierro 2026 que ganó Wanda Nara como mejor conductora y lanzó una frase que rápidamente generó repercusión en el mundo del espectáculo: “Eso fue un arreglo, algún día sabremos qué pasó ahí”, sostuvo al ser consultada

Esta elección de APTRA fue una de las categorías más discutidas de la última ceremonia.

Mirtha Legrand reavivó la polémica por el Martín Fierro a Wanda Nara

La histórica conductora fue consultada sobre la consagración de Wanda y no ocultó sus sospechas respecto al resultado. “Ella misma se sorprendió, dijo que tenía preparado el discurso para otro premio”, recordó Mirtha, quien además respondió sin vueltas cuando le preguntaron quién debería haber ganado la estatuilla: “Mirtha Legrand”. Sus declaraciones reabrieron un debate que ya había generado cruces entre periodistas, conductores y figuras vinculadas a APTRA.

Las palabras de Legrand provocaron una rápida reacción del entorno de Wanda Nara. Nora Colosimo, madre de la conductora de MasterChef Celebrity, salió a respaldar públicamente a su hija y defendió la legitimidad de la votación realizada por los miembros de la entidad que organiza los premios.

Más allá de la polémica, Mirtha también habló sobre su presente personal y llevó tranquilidad respecto a su estado de salud. En una reciente entrevista aseguró que se encuentra bien físicamente y confesó que el único aspecto que le genera cierta impresión es la cercanía de sus 100 años.

“El centenario me asusta, pero por el número nada más”, expresó la diva, que atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera y continúa al frente de sus tradicionales programas de televisión.

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