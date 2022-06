Momo, el streamer argentino que se animó a boxear en la transmisión récord de Twitch

Como ya es costumbre, Ibai Llanos revolucionó el universo del streaming con una transmisión que rompió récords. Se trató de la segunda velada de boxeo que organiza en su canal de Twitch y tuvo la presencia estelar de un streamer argentino.

Gerónimo Benavides, más conocido como «Momo», fue uno de los animadores de la velada al pelear contra el streamer español «ViruZz».

El argentino se preparó durante tres meses para el combate. Aprendió a boxear y llevó a cabo un estricto entrenamiento acompañado de una dieta para bajar de peso. Incluso practicó junto a Maravilla Martínez.

A pesar de la diferencia física con el español, que lo superaba en altura y musculatura, Momo compitió y resistió muchos golpes de su rival. Sufrió más de la cuenta en el comienzo pero logró emparejarla e incluso por momentos conectó mejores manos.

La pelea a tres rounds no se completó ya que el árbitro la paró por el constante sangrado en la nariz del argentino. Al ser un combate amateur, las reglas no fueron las mismas que las profesionales.

«Tenían que avisarme antes que el árbitro iba a dejar pegar solo a un rincón. No existe regla para que se meta así en medio y que la pare cada vez que lo podía el rival, no se cual es la explicación», escribió Momo después en su cuenta de Twitter, molesto con el fallo.

Más allá de la sensación de injusticia, el argentino recibió el apoyo de muchos seguidores que valoraron su entrega y valentía ante el duro desafío.

Estuvo acompañado por otros streamers argentinos como Coscu y también entró junto a Duki, que cantó en vivo. Otro de los que lo alentaron fue el futbolista Nicolás Tagliafico.

El evento rompió todos los récords de la plataforma de streaming con picos de más de 3.3 millones de espectadores que coincidieron con el momento en el que peleó el argentino. La media de personas que siguieron la velada fue de 2.4 millones.

Momo, que mostró toda su preparación en una serie documental en su canal de Youtube, es uno de los streamers más populares de Argentina. Tiene 952 mil seguidores en Twitch y el año pasado ganó el premio a streamer del año en los Coscu Army Awards.

2.4 millones de media 3.3 millones de pico. Récord histórico de Twitch, y no lo siento un récord mío, esto es un récord de la comunidad España-LATAM. Yo hoy era uno más. Gracias a todos los creadores y artistas por venir y haber hecho HISTORIA. https://t.co/qSLNh45SVl

Tenían que avisarme antes que el árbitro iba a dejar pegar solo a un rincón. No existe regla para que se meta así en medio y que la pare cada vez que lo podía el rival, no se cual es la explicación. https://t.co/XMkNIxIpxR

💣 La arenga de @DukiSSJ a @momorelojero tras la pelea 👏 🗣️ "El 90% del universo no llega a nada porque nunca se anima. Yo no sé cuántos de acá tenemos los huevos para prepararnos 4 meses, subir y pelear con un chabón que te saca una cabeza. ¿Sabés lo que cuesta, hermano?" pic.twitter.com/GTdAFgStIa

Cortaron la pelea y mi hermano me buscó para pedirme perdón…

Todavía sigo pensando en la lealtad y los valores que tiene el momo…

Cuánto para aprender, no te das una lo que me llena de orgulloso ser tu amigo. pic.twitter.com/pEzEbf4Zgy