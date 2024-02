More Rial reveló cuánto paga de alquiler por día: «Locura de plata»

More Rial blanqueó su delicado momento económico. Reveló que no tiene dónde vivir con su hijo Francesco y contó que no recibe ayuda alguna de su padre Jorge Rial.

En diálogo con Carmen Barbieri, More contó que no tiene un trabajo estable y sus ingresos dependen de los acuerdos con las distintas marcas que promociona en redes sociales.

«Trabajo de las redes sociales y la publicidad», dijo la joven en Mañanísima, el programa de El Trece. También aclaró que lleva varios meses tratando de conseguir un departamento para vivir junto a su pequeño hijo.

«Con las redes se hace buena plata. Se puede vivir tranquila. El tema es que la plata con los alquileres temporarios…», agregó More.

Tiempo después la joven reveló cuánto paga por día para poder tener dónde vivir: «Pago casi 50 mil pesos por día por un lugar para vivir. Es una locura de plata«, explicó.

More Rial, distanciada de su padre Jorge

En la entrevista con Carmen Barbieri, More Rial aseguró que no habla con su padre Jorge. “Supongo que él hace todo lo que está haciendo por un tema, no sé si me quiere castigar, pero de alguna forma, hacerme entender que lo que pasó el año pasado no estuvo bien”, expresó.

Además, aseguró que de esta forma le hace daño a su hijo. “De igual forma, no me está castigando a mí, lo está castigando a mi hijo”, dijo la mediática.