«Doc. Muerte»: Ximena Capristo repudió la defensa de More Rial a Aníbal Lotocki

Ximena Capristo cruzó a More Rial por defender a Aníbal Lotocki, el principal apuntado por la muerte de Silvina Luna.

More Rial defendió ayer al cirujano Aníbal Lotocki, a pocos días de la muerte Silvina Luna, y sus palabras causaron indignación en redes sociales. Una de las primeras en reaccionar fue Ximena Capristo, amiga de la modelo fallecida.

«¿Qué dice esta chica?. Repudio. Cero empatía con las víctimas», señaló Ximena en su cuenta de Instagram. En la misma publicación agregó: «¿Dice que ama al Doc. Muerte?».

More Rial había hecho una polémica defensa de Aníbal Lotocki, el cirujano y principal apuntado por la muerte de Silvina Luna.

“No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa”, había opinado la hija de Jorge Rial, al hablar de las cirugías estéticas.

«Cada persona, antes de ser operada es consultada y firma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir”, había agregado More Rial. Por sus palabras fue tendencia en redes sociales.

La furia de Ximena Capristo por la defensa de More Rial a Aníbal Lotocki.

More Rial sobre Aníbal Lotocki: «Hay mucho ruido mediático»

“Hay una confusión respecto a mis dichos. No justifiqué en lo más mínimo la muerte de Silvina Luna y de las responsabilidades que deriven de la investigación que se está realizando», señaló More Rial, luego de las repercusiones que tuvo su defensa a Aníbal Lotocki.

«Mi única opinión es que hay mucho ruido mediático y poco judicial. Eso me hace dudar”, cerró.