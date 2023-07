Por qué More Rial demandará a Ángel de Brito, el conductor de LAM

More Rial llevará a la Justicia a Ángel de Brito.

El robo en los camarines de América se resolvió cuando una amiga y niñera de Morena Rial confesó que había sido ella la autora de los hurtos. Sin embargo, la hija de Jorge Rial planea ir contra Ángel de Brito.

“Morena me dijo que accione contra De Brito”, adelantó Alejandro Cipolla, el abogado de la mediática en El Run Run del Espectáculo, el programa de Crónica TV.

“No sé si la contuvieron, pero en LAM hicieron un reality del robo. Lo tendrían que haber denunciado”, agregó Cipolla.

“Yo creo que cualquier televidente la acusó de eso. Incluso pusieron las cámaras, no hubo un cuidado. Si lo hubieran hecho, no se hablaba del tema”, cuestionó el abogado. Como no podía ser de otra manera, el conductor salió a contestar en Twitter.

“Mirá, Angelito. Tanto defenderla y la cabeza de termo actúa así”, fue el comentario de una usuaria junto a una imagen del programa de Crónica TV, al que reaccionó el periodista.

“Vamos a denunciar a Ángel de Brito”, aparecía en un graph, que valió una contundente frase del animador.

“Estoy acostumbrado”, se despachó filoso De Brito.

El sentido mensaje de Jorge Rial a su nieto Francesco, hijo de More

A tres meses del grave episodio cardíaco que sufrió en Colombia, Jorge Rial difundió sus ganas de volver a contactarse con su nieto Francesco, el hijo de Morena.

Según afirmó la hija del conductor de Argenzuela, Jorge no ve a Fran desde abril. Sin embargo, Rial no dejó de compartir emotivos mensajes para el niño en su cuenta de Instagram.

«Ni la distancia puede con este amor«, escribió Rial en una foto que subió de su nieto, en la que se ve al niño sonriente, jugando en un inflable.