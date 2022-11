Mundial Qatar 2022: la Selección eligió una yerba uruguaya producida en Brasil y hay polémica

En la recta final para el comienzo del Mundial de Qatar 2022, las delegaciones ultiman los detalles en su preparación y también en todo lo relacionado al viaje y la estadía en el país organizador. Sin embargo, la Selección Argentina desató la polémica por la yerba mate que eligió.

En algunas imágenes que publicaron integrantes de la utilería de la Selección Argentina se vio la vestimenta deportiva que utilizarán los jugadores, pero también los alimentos, medicamentos y otros elementos necesarios para la estadía.

Pero una de esas historias compartidas en Instagram, generó sorpresa y polémica en las redes sociales. Nicolás, uno de los empleados de la utilería de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mostró en sus redes una de las cajas metálicas que llevaron al país árabe en las que se observan dos detalles que hacen a la alimentación diaria de la Scaloneta: contiene varios paquetes de yerba mate y bolsas con caramelos.

La foto que causó indignación en las redes.

La yerba mate que fue elegida por los futbolistas argentinos es de la reconocida marca Canarias de Uruguay que se produce en Brasil, en los Estados de Santa Catarina, Paraná y Rio Grande Do Sul, y esto despertó el malestar de la industria argentina.

«Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación«, se quejó Luis Mario Pastori, legislador por la UCR.

Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación. pic.twitter.com/mxlQXUXtBt — Luis Mario Pastori (@luispastori) November 7, 2022

«Por supuesto que no es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil (Santa Catarina, R.G. do Sul, Paraná), y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender. ¿No?», agregó.

Si bien hasta el momento no hubo un pronunciamiento oficial de las entidades del sector de la yerba mate, diferentes actores de la cadena en diálogo con Infobae precisaron que en el detrás de escena de la decisión de llevar al mundial de fútbol yerba de origen de Brasil, «está el gusto y la elección de los jugadores, por encima de las cuestiones dirigenciales o de acuerdos que la AFA podría tener con alguna empresa específica».

