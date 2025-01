Murió Jeff Baena, esposo de Aubrey Plaza: fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles

Jeff Baena, director de películas como «El fin del amor» y «Horse Girl» fue encontrado muerto durante la madrugada del 4 de enero, informó el medio estadounidense TMZ. El cineasta estaba casado con la reconocida actriz y humorista Aubrey Plaza.

De qué murió Jeff Baena, el marido de Aubrey Plaza

El cineasta estadounidense Jeff Baena, conocido por dirigir películas como Lujuria en el convento (The Little Hours) y Hazme girar (Spin Me Round) y ser esposo de Aubrey Plaza falleció este sábado 4 de enero por la madrugada. Tenía 47 años.

Según informó la policía al medio TMZ, las autoridades llegaron al hogar del director alrededor de las 10:30 de la mañana, luego de que su asistente lo encontrara muerto. Los oficiales aseguraron que la causa de muerte fue un suicidio.

Baena era conocido por colaborar constantemente con dos de sus actrices favoritas, la comediante Alison Brie y su esposa, la actriz Aubrey Plaza. «Lujuria en el convento»,» Life After Beth», «Hazme girar», «La chica que amaba a los caballos » y «Jushy», fueron algunas de sus películas más conocidas.

Jeff comenzó su carrera luego de estudiar cine en la Universidad de Nueva York, cuando se mudó a Los Ángeles para trabajar como asistente de producción para el reconocido director Robert Zemeckis. Sin embargo, tuvo su gran despegue luego de colaborar con David. O Russel, con quien coescribió en cuatro guiones, incluyendo «I Heart Huckabees», protagonizada por Dustin Hoffman y Lily Tomlin.

Su relación de más de una década con Aubrey Plaza

La pareja se conoció en el 2011, cuando Aubrey audicionó para Life of Beth, película dirigida por Jeff. Pronto su relación pasó de simplemente personal a un noviazgo, que continuó por una década, hasta dar el «sí, quiero», en el 2021.

La pareja continuaría llevando su relación a la gran pantalla, con «House Girl» y «Házme Girar», aunque siempre se mantuvieron su romance lejos de las cámaras y los escándalos.