Murió Jorge Lanata: la recordada y picante entrevista que le hizo a Charly García 

El periodista y escritor argentino Jorge Lanata murió este lunes 30 de diciembre luego de meses de internación en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Además de sus investigaciones, libros y documentales, Lanata será recordado por los programas televisivos que condujo, entre ellos Día D (América TV), un clásico que fue galardonado con el Premio Martín Fierro en tres categorías y marcó un antes y un después en la carrera del periodista.

La recordada entrevista que le hizo Jorge Lanata a Charly García

Charly Garcia y Jorge Lanata. Un genio absoluto entrevistado por un pelotudo que salia en televisión. pic.twitter.com/4oT8n3XNlp — El Genovés (@ElGenoves73) December 30, 2024

Sin dudas, una de las emisiones que quedaron grabadas para siempre en la memoria fue aquella en la que el conductor entrevistó el músico argentino Charly García, allá por el año 2000, en donde hablaron sobre su relación con el poder y el arte, y protagonizaron un duro cruce.

“Estar en una reunión en la quinta de Olivos, que se supone que es donde viven los presidentes, y después de dos meses de no ir, ir. Y tener la oportunidad de decirle al presidente de tu país lo que te parece. Y se lo dije. Él [por el expresidente Carlos Menem] es fan mío, o sea… ahí es cuando la música… yo siento que es sincero”, dice García ante la atenta mirada de Lanata, que le responde: “Seguro que es sincero y le gusta que hacés, seguro. Vos me estás diciendo que la música está arriba de la política. Yo ya sé eso, la música está arriba de la política, gracias a Dios. Si no estamos perdidos. El arte está arriba de la política, suponiendo que hagas arte”.

“¿Sabés lo que es el arte?”, retruca Charly con su chispa intacta. “No, ¿vos?”, concede Lanata. “Sí, cagarse de frío”, remata el músico y la charla empieza a tomar temperatura. “No, no es solo eso”, la sigue el periodista. “¿A vos te parece que yo soy artista?”, le pregunta García. “No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos. Y creo que te das cuenta”, le dice Lanata, sin pelos en la lengua. A lo que García responde con una frase que quedó en la historia: “Yo pienso que vos sos un p***”. «Gracias», responde Lanata.

En ese momento Charly le dice que es un pelot*** pero bien. «¿Y cómo es un bien pelotudo?», preguntó Lanata y la respuesta de García quedó en la memoria de todos: «trabaja en televisió».