Murió Lía Crucet: la dramática pelea con Karina, su hija, que las enfrentó hasta su despedida

La reciente muerte de Lía Crucet (72) trajo de vuelta el recuerdo del enfrentamiento entre la cantante de la movida tropical y su hija Karina (54), quien confirmó ayer el fallecimiento de la artista y publicó un sentido mensaje en sus redes. Es que la mujer tuvo una fuerte batalla contra el marido de la bailantera, Tony Salatino, que dejó muchas heridas abiertas. La historia.

La vieja pelea de Karina, la hija de Lía Crucet, con su madre y Tony Salatino

Tiempo antes de la muerte de Lía Crucet, la hija de la artista había abierto un frente de batalla contra Tony Salatino, el último marido de la cantante, por la salud y la tutela de esta, quien enfrentó un amplio diagnóstico de enfermedades en los últimos meses.

Según lo relatado en «Intrusos» hace algunos meses, Karina Crucet había reclamado por la persona que respondía como apoderada de Lía, tras la designación de una amiga en ese rol: Marcela Varrone. Entonces, Varrone había señalado que la hija de la cantante no iba a verla desde hacía al menos tres años, cuando esta fue internada en un neuropsiquiátrico de Mar del Plata.

«Se habla tan libremente de enfermedades neurológicas y es un tema tan delicado. Karina vio una sola vez a su madre, estuvo un rato y se fue» había revelado Vallone sobre la demanda que hacía la hija de Lía Crucet respecto de la atención de esta.

Por su parte, Karina Crucet sostuvo que «cuando fui a verla al psiquiátrico no pudo hilar mucho una conversación. Imaginate el cambio, los 60 kilos que bajó en poco tiempo y como estaría ella que me di vuelta y no la reconocí, y a pesar de todo lo que ella le pasaba me reconoció«.

Tiempo antes, la batalla legal también había alcanzado a los bienes de Lía Crucet, mientras la salud de la cantante se deterioraba notablemente, afectada por diversos problemas de salud que incluyeron la demencia senil en los últimos años.

La pelea entre la familia de Lía Crucet y su hija Karina no tuvo tregua hasta hace pocos meses, a pesar del avance de las enfermedades que enfrentaba la cantante de la movida tropical. Sin embargo, el deceso de la artista generó profunda tristeza en la familia de ella.

La sentida publicación de Karina tras la muerte de su madre, Lía Crucet

La muerte de Lía Crucet este jueves fue confirmada públicamente por su hija Karina, quien a través de redes sociales hizo una conmovedora publicación acompañada por una vieja foto de su mamá.

La historia de Karina tras la muerte de su mamá, Lía Crucet.-

«Hoy el cielo tiene el ángel más hermoso, mi mamá la más hermosa» indicó la también cantante, con corazoncitos acompañando el mensaje.