Murió Nilda Sindaco, que interpretó a Betty en División Palermo: la despedida de Santiago Korovsky

Murió Nilda Sindaco, la actriz que interpretó a Betty en la popular serie argentina de Netflix, División Palermo. Así lo informó Santiago Korovsky, protagonista y creador del proyecto. Si bien no se conocen las causas, ni la fecha de su fallecimiento, los fanáticos se enteraron de la triste noticia a través de un sentido posteo de Korovsky en sus redes sociales. El actor se despidió de Nilda y le dedico unas hermosas palabras.

Santiago Korovsky despidió a Betty de División Palermo

“Hace unos días se fue Nilda, la Betty más linda que División Palermo hubiese podido tener. Era una persona brillante, sensible y de las mejores actrices que conocí. Fue mi amiga durante 15 años y al final me pude dar el lujo de actuar con ella. Mientras edito sus escenas de la segunda temporada y escucho sus mensajes de audio dónde me hacía reír, me doy cuenta de que la voy a extrañar mucho”, escribió el creador de la serie en su cuenta de Instagram.

En viejas entrevistas, la actriz había confesado un duro momento en su vida y que la tuvo internada en un neuropsiquiátrico: “En el Borda estuve un año y después estuve 10 años afuera. Pasaron cosas y volví a caer. Me tuve que internar acá en el Moyano, donde estuve tres años, hice teatro con el grupo en Mar del Plata y tantas cosas. Después me fui, estuve 10 años externada y volví a caer”, había dicho a Revista Crítica.

En aquel entonces, la actriz había revelado que si pudiera pedir un deseo, sería poder vivir de la actuación, alquilar un departamento, vivir sola y tranquila.

Netflix confirmó la segunda temporada de División Palermo

La comedia argentina «División Palermo» fue uno de los grandes éxitos de Netflix en el 2023. Con una muy popular primera temporada que tiene a Martín Garabal, Charo López y Santiago Korovsky como principales figuras, generó mucha expectativa por su segunda temporada. Netflix finalmente confirmó que la segunda parte ya está en marcha, aunque no confirmaron la fecha de estreno.

«Esto SÍ es una promo de División Palermo. Costó, pero se pudo: la segunda temporada ya se está grabando» anunció la cuenta de Twitter oficial de Netflix Argentina en agosto 2024.

Con información de NA