Sam Rivers, el bajista de Limp Bizkit, murió a los 48 años: legado en el rock

Murió Sam Rivers, el histórico bajista y miembro fundador de la influyente banda Limp Bizkit. El músico tenía 48 años. La noticia fue confirmada oficialmente por el grupo estadounidense este último sábado, generando un profundo impacto en el mundo del rock. Los detalles.

Murió Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit: qué le pasó

De acuerdo a lo informado oficialmente, Sam Rivers, el reconocido bajista y miembro fundador de la banda estadounidense Limp Bizkit, murió este sábado a los 48 años, según confirmó la agrupación a través de sus redes sociales.

Sam Rivers fue una pieza fundamental en el éxito internacional de la banda, que logró vender más de 40 millones de discos alrededor del mundo. Durante su carrera, Limp Bizkit lanzó álbumes emblemáticos como Three Dollar Bill, Y’all$ (1997), Significant Other (1999) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000), discos que marcaron una época en el rock y el new metal a nivel global, y en los que Rivers dejó su huella con su inconfundible talento al bajo.

El reconocido músico murió tras una larga lucha contra el cáncer, aunque sus allegados mantuvieron en privado los detalles sobre el tipo de enfermedad y las circunstancias específicas de su fallecimiento.

Murió Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit: el comunicado oficial de la banda

Limp Bizkit respetó esta privacidad y emitió el anuncio horas después del deceso, acompañado de un emotivo mensaje en Instagram: “Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era pura magia”.

La publicación de Limp Bizkit para despedir a Sam Rivers, el histórico bajista.-

Por otra parte, desde nuestro país, Fenix Entertainment publicó un sentido mensaje sobre su muerte: “La música se despide de una leyenda. Sam Rivers, bajista y miembro fundador de @limpbizkit, deja una marca eterna en la historia del rock. Su talento y su energía seguirán resonando allí donde haya un escenario y una multitud lista para vibrar.”

Con información de Noticias Argentinas.-