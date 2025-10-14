Simone Biles se despidió de Argentina con un emotivo mensaje: “Me voy con el corazón lleno”

La gimnasta estadounidense Simone Biles, una de las máximas figuras del deporte mundial, se despidió de Argentina con un mensaje lleno de calidez y gratitud en sus redes sociales. En esta nota te dejamos los detalles.

Simone Biles se despidió de Argentina con un emotivo mensaje

“Me voy a casa con el corazón lleno. Gracias, Argentina, por la cálida bienvenida a su país. ¡Me sentí como en familia durante mi visita! ¡Gracias por compartir conmigo todos los malbecs, las empanadas, el mate y el dulce de leche!”, escribió Simone Biles en sus redes sociales, acompañando sus palabras con imágenes de su paso por Buenos Aires.

Biles visitó el país en el marco del anuncio de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027, un reconocimiento que premia a las ciudades que promueven el desarrollo deportivo y la inclusión a través de la actividad física.

Durante su estadía, fue recibida por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien le entregó un diploma de “Huésped de Honor” y destacó su ejemplo como atleta y como defensora del cuidado de la salud mental. “Es un orgullo que nos visite y que disfrute Buenos Aires. Ella es un ejemplo inspirador para todos los que creemos en el deporte como herramienta de superación personal”, señaló el mandatario.

La visita de Biles combinó actos oficiales con momentos más personales. La deportista aprovechó su tiempo libre para recorrer la ciudad, probar sabores típicos y compartir encuentros con jóvenes gimnastas argentinas, quienes la recibieron con gran entusiasmo.

Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando una niña la esperó en la puerta de su hotel con un cartel de bienvenida y un regalo especial: una pulsera celeste y blanca, que la campeona olímpica se colocó de inmediato.