Nacha Guevara volvió a criticar a Susana Giménez y la diva le respondió: “Cada vez que necesita cámara, habla de mí”

La actriz Nacha Guevara volvió a tener apariciones en público para difundir su próximo debut en el teatro con la obra «Pijamas». De esta manera, se la pudo ver dando entrevistas en las cuales opinó de distintos temas. Cuando le preguntaron por Susana Giménez dejó en claro que hay actitudes de la diva que no le gustan.

“Vamos a explicar lo que es ser internacional. ¿Dónde hizo su dinero Susana? ¿Lo hizo en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Brasil? ¿No, verdad? Ella toda su carrera y su éxito, porque es una mujer muy trabajadora, lo ha hecho aquí”, comenzó a explicar Nacha.

La crítica de Nacha Guevara a Susana Giménez

“Susana no es una estrella internacional. No me gusta que se vayan del país a criticarlo. Hay que tener un poquito de agradecimiento porque la fortuna la hizo aquí. Sé agradecido con el país que tanto te dio”, criticó la actriz.

“Este país le ha dado mucho. A eso me refiero con que no es internacional. Es una estrella nacional, grande como una casa, adorada por todo el mundo, y que este país le ha dado todo lo que tiene. Entonces, lo que no me gusta, es que se vaya del país a criticarlo, a este país que le dio todo, que le permite estar en ese país (Uruguay) como una reina, con una casa extraordinaria… un poquito de agradecimiento”, siguió.

Además, destacó que a pesar de ser dos grandes figuras del medio y de haber compartido trabajos, no lograron ser amigas: “No nos hablamos mucho, no somos amigas. Es una excelente compañera y tiene derecho a vivir donde se le antoja, pero ella es lo que es gracias a la Argentina”.

Ante los chicos, Susana no se quedó callada y se encargó de responder. El notero uruguayo de A la tarde pudo conseguir la respuesta de la diva: “¿Y ahora qué le agarró a esta? Cada vez que necesita cámara, habla de mí”.