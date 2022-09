Nahuel Pennisi contó una experiencia sobrenatural que tuvo en la infancia

El cantante Nahuel Pennisi estuvo presente en la edición del último sábado de «PH: Podemos Hablar», en Telefe, y en diálogo con Andy Kusnetzoff reveló algunas vivencias espirituales que lo acompañaron durante su infancia.

Al ser consultado sobre amigos imaginarios, el músico contó que, cuando tenía cinco años, empezó a registrar extraños sucesos, que lo llevaron por un camino espiritual guiado por seres de luz. «Fue muy fuerte», indicó.

Pennisi reveló, ante un público atónito, que a los dos años soñó con «una carretilla como de albañil», de donde surgió «un personaje» llamado Barató que le dijo “yo te voy a acompañar, voy a ser amigo tuyo”.

Entonces, «me desperté muy asustado, no sabía qué pasaba. Al tiempo, se empezaron a sumar más amigos: Barató, Azul, Pelotín, Alelush y Pleká, mis cinco guías. De los dos a los nueve años estuvieron conmigo”, detalló el cantante.

Esos cinco duendes, como los definió Nahuel, lo guiaron durante su infancia y lo ayudaron a enfrentar distintos miedos que tenía. “Tengo el recuerdo de subir a techos de casas que no conocía. Te lo juro. No me hablaban con voz humana, yo sentía que lo que tenía que hacer era eso, pero no venía de mí. Venía de otro lado”, explicó.

El artista contó también que él sentía que lo cuidaban. «Sentí que lo que vinieron a hacer conmigo es transmitirme confianza y decirme ‘tomá riesgos, que así es más fácil que ganes la batalla’, porque el que arriesga, no gana. Si vos confiás en vos, es más fácil. Era algo del más allá«, concluyó.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Los amigos imaginarios de Pennisi desaparecieron, pero tiempo después él pudo reconectar con esa historia.

Es que una amiga de su mamá le mostró a la familia una foto de una niña, quien había fallecido como consecuencia de una meningitis en 1992. Sorprendentemente, esa nena se llamaba Barató.

“En el 92′ fue donde aparecieron los duendes. Me estoy emocionando Andy. Ahí entendí que quizás el alma de esa nena está conmigo. Lo que sí sé es que hoy, estos guías seguramente están acompañando a algún ser”, cerró.