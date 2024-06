Nancy Dupláa reveló quién es el actor que mejor besa: ¿De quién se trata?

Nancy Dupláa habló durante una entrevista sobre las escenas románticas que protagoniza en ficción y reveló que hay algunos actores que son muy buenos besadores. Uno de ellos es su marido, Pablo Echarri, acostumbrado a dar besos en ficción por su rol de galán de telenovelas.

Pero él no es el único que la actriz destaca en esa área. Según aseguró, “Adrián Suar es muy buen besador. Tiene experiencia, sabe ver, y tiene que ver con eso”.

Nancy Dupláa y Adrián Suar: ¿Por qué se distanciaron?

Nancy y Adrián trabajaron juntos en “Sin Código” y “22, el loco”, aunque después se distanciaron cuando ella se enojó por los cambios de horarios de los programas y lo dijo públicamente al recibir el Premio Clarín. Desde ese entonces, no volvieron a protagonizar juntos ningún proyecto.

“Si en Pol-Ka se hiciese un lugar, claro que volvería a llamarla. Me encanta Nancy como actriz. Pero no soy hipócrita, en lo personal me dolió. Yo trabajo con vínculos y los vínculos se fortalecen con el buen trato. Nancy tiene mucho talento, mucho más que para subirse a un escenario y putear”, había manifestado Suar en aquel entonces.

Nancy Dupláa fue contundente sobre los besos en ficción

Entre las mujeres, remarcó la tarea de Andrea del Boca por su experiencia dando besos en ficción desde muy pequeña.

“Es de chamuyo, no es que besás en serio. A veces… bueno… te besás en serio”, remarcó la actriz, que se enamoró de Echarri mientras compartían su trabajo en la ficción “Los Buscas”.

Su entrevistador, Guido Kaczka, destacó que para él “hay gente que no nace para besar en televisión, nacés con una genética determinada, no es para cualquiera”.