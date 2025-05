Quién es el futbolista histórico de River que Juan Salvo menciona en «El Eternauta»

El personaje principal de El Eternauta, Juan Salvo, no solo representa al ciudadano común en una Buenos Aires invadida por una nevada mortal, sino que también revela en una viñeta su pasión futbolera: era hincha de River Plate.

El Eternauta era hincha de River: el guiño futbolero que aparece en el cómic y se mantiene en la serie

Según recordó el sitio especializado La Página Millonaria, en una de las escenas del cómic, cuando los sobrevivientes llegan al Monumental, Salvo relata que la última vez que estuvo allí fue durante un homenaje a Ángel Labruna, donde volvió a ver jugar a La Máquina, la mítica delantera del club.

Este dato curioso no solo refuerza el carácter popular y porteño del personaje, sino que vincula directamente a la historia de la historieta con la identidad riverplatense, algo que se mantuvo incluso en la adaptación de Netflix estrenada el 30 de abril.