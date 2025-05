Sin colectivos por paro: la UTA ahora analiza extender por tiempo «indeterminado» la medida

El paro de colectivos con impacto en la gran mayoría de las provincias, con Neuquén y Río Negro incluidas, podría extenderse como una medida por tiempo «indeterminado», según deslizaron desde la UTA este martes al mediodía.

Las declaraciones fueron de Gabriel Gusso, secretario del gremio, quien no descartó que la huelga que, se estima, afecta a más de nueve millones de pasajeros, se prolongue si no hay acuerdo por los salarios que exigen a las cámaras empresariales del sector.

“El paro está confirmado hasta las 24 del día de hoy. Si no lo llaman (por Roberto Fernández, titular de UTA), que a mí me gustaría que lo llame el Presidente como un gesto de grandeza -porque tenemos al país de a pie y esto lo generó el Gobierno por su política ripiosa- vamos a tener que evaluar (el que avisa no es traidor) la posibilidad de extender este paro hasta uno indeterminado”, expresó este martes al mediodía en diálogo en LN+.

En desarrollo