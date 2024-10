Nancy Pazos y Noelia Antonelli protagonizaron un fuerte cruce por la economía de Javier Milei: «Esa es una opinión de TikTok»

Durante el programa de lunes «A la Barbarossa» analizaron las más recientes declaraciones del presidente Javier Milei que dio en una entrevista Franco Mercuriali en TN Noche. Las panelistas debatieron las políticas económicas del actual gobierno y Nancy Pazos cruzó a Noelia Antonelli, criticando fuertemente su opinión. «Esa es una opinión de Tiktok», dijo la locutora.

¿Tu única manera de discutir es menospreciar al otro?: fuerte cruce entre Nancy Pazos y Noelia Antonelli

El pasado lunes en «A la Barbarossa» (Telefe), la periodista Mónica Gutiérrez realizó una análisis de las declaraciones que dio el presidente en una entrevista con TN Noche, centrándose en sus dichos acerca del ajuste. Fue en ese momento que la panelista Noelia Antonelli contó como vive su familia la crisis economica y Nancy Pazos salió a cruzarla.

«Tengo una familia que trabaja en la industria textil. Hoy, para fabricar en la industria textil, todo es importado. Entonces, digo, estamos ajustando, por un lado, pero desajustando por otro. Porque si vos tenés que comprar la tela, los géneros, los hilos, los apliques, y cualquier cosa que compres para la industria textil, lo tenés que comprar afuera. Y los impuestos que tenés que pagar.», explicó Antonelli.

«Cuando (Javier Milei) habla de que quiere volver a la Argentina de principios del siglo pasado, es una Argentina no industrializada, más allá de que ni las mujeres votaban, pero no importa…«, expresó Pazos pero fue interrumpida por su compañera.

«Estamos en otro mundo, Nancy. Hoy hay otras profesiones, hay otras cosas para hacer, hay otras salidas laborales, hay otros recursos del país. No sé si Argentina es un buen país para producir ropa. Tal vez, a lo mejor, hay que producir otras cosas. ¿Por qué haces esa cara?«, argumentó Antonella y paró cuando se percató de las expresiones de Pazos.

«Porque, en mi opinión, esa es una opinión de TikTok. Es decir, yo lo que creo, básicamente, es que, en realidad, cuando vos agarrás un país funcionando de determinada manera…«, contestó Nancy y volvió a ser interrumpido por la panelista. «¿Tu única manera de discutir es menospreciar al otro? No es de TikTok mi opinión», contestó.

Luego, Antonelli continuó: «Te vuelvo a decir, vengo de una familia que trabaja con la industria textil. Desde que nací, me crié entre telas. Si hay algo que no podes discutir es mi pensamiento respecto a eso»

«Entonces, no digas que el otro tiene una opinión de TikTok. Yo no digo que vos tenés una opinión de TikTok cuando te levantás a la mañana y lees el diario por arriba, porque eso sería menospreciante. No lo hagas», expreso Antonelli.