Bake Off Famosos: tras una decisión controversial, el jurado eliminó a Nacho Elizalde

Nacho Elizalde se convirtió en el octavo eliminado de Bake Off Famosos Argentina debido a que no pudo lograr un buen desempeño en el minidesafío de los que estaban en la cuerda floja.

Nacho no pudo sorprender al jurado con el desafío de la prueba creativa

La prueba creativa final fue realizar 3 panna cottas individuales del sabor que los participantes eligieron , con un elemento horneado, salsa, decoración y frutas, además de tener que utilizar sí o sí moldes.

Nacho comenzó con el pie izquierdo en la prueba creativa porque le puso 100 gramos de azúcar en vez de 50 a su preparación, lo que lo llevó a volver a empezar con la receta. Realicé una panna cotta de queso y vainilla con masa bretona y coulis de queso y albahaca, decorada con un coral rojo.

“Tiene una masa sablée de almendras. Al estar en la cuerda floja quise darlo todo para sorprender r”, explicó el conductor ante el jurado.

Las devoluciones del jurado

La primera en dar su devolución fue Maru Botana , que aseguró que le faltaba algo de “poder” al sabor. “Es lo único que falló. Está bien hecha y la presentación es linda”, indicó la cocinera.

Christophe Krywonis comentó que el nivel técnico de lo hecho por Nacho estaba bien, aunque no encontró la panna cotta en como él la piensa. “Hay un maridaje de sabores que me encantó”, sostuvo el francés.

A Donato de Santis le encantó la panna cotta de Nacho y reparó en el detalle de la vainilla que usó dentro del postre.

Más allá de los elogios que recibió en la prueba creativa, a Nacho le pesaron las dificultades que tuvo en la prueba técnica anterior de tiramisú y en el desafío de pizzas , por lo que fue llamado al frente con Cande Molfese y Damián de Santo para definir quién se iba.

“Nacho, fue un día bastante complicado para vos. El tiramisú no estuvo bien y la pizza tenía la masa apelmazada. La panna cotta estaba muy buena, aunque le faltaba potencia al tema de la vainilla” , enfatizó Maru.

La despedida de Nacho: “Soy autoexigente y me enojo porque me importa».

Acto seguido, Wanda Nara comunicó que Nacho era el nuevo eliminado y Cande se largó a llorar en el hombro de él.

Te ganaste mi cariño y admiración. Tu amor por la pastelería no está en tela de juicio. Fue controversial la decisión que tomamos porque hacemos puntaje y la diferencia fue de medio punto” , le reveló Christophe a Nacho.

Con vistas a un posible repechaje, Donato le dijo a Elizalde que “el tigre antes de atacar siempre hace un paso atrás”, y el eliminado procedió a agradecerles a todos sus compañeros de Bake Off Famosos.

“Soy autoexigente y me enojo porque me importa. Aprendí muchísimo y con este paso por Bake Off me voy feliz”, aseguró Nacho.

