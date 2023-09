Nazarena Vélez contó por qué no puede ni ver a Mariano Iúdica

La actriz Nazarena Vélez contó que pudo solucionar sus diferencias con la gente que se cruzó en el pasado. Sin embargo, hay personas con las que nunca logró conectar. Hace algunas horas reveló detalles de su cruce con un famoso conductor.

Todo se dio en LAM cuando le consultaron si hay alguien que no se banque. La famosa panelista reveló que no puede ni ver a Mariano Iúdica. Al parecer la actriz y el artista hace tiempo se enfrentaron.

«Si, es verdad. No soporto a Mariano Iúdica», expresó. Cabe recordar que hace pocos días la famosa no se dio cuenta que tenía el micrófono abierto y se escuchó de fondo que la actriz no soportaba a alguien en especial, pero no se conoció el nombre.

Cuando Ángel de Brito decidió consultarle sobre la persona que no puede ni ver, Nazarena lanzó: «Después te cuento, mi amor. Es hombre, famoso, mediana edad. No trabajé con él. Era un chico Gerardo, un chico Sofovich. Millones de veces lo viste».

Por qué Nazarena Vélez no banca a Mariano Iúdica

En LAM, Nazarena Vélez contó por qué no soporta a Mariano Iúdica y sorprendió a todos con la fuerte confesión que hizo la panelista en vivo: «Porque tuvo comentarios que… viste que yo me quedo con las cosas. Soy así».

«No sé si tuvimos mucha onda. Tenía actitudes medias chotas. Y después cuando Barbie se puso de novia con Lucas tuvo comentarios muy chotos ‘y bueno qué queres con esa familia que están los hermanastros’. Una cosa así, muy soreta. Comentarios chotos. Entonces como que no lo soporto», lanzó.