Reflotaron un polémico video en el que Nazarena Vélez compromete seriamente a Jey Mammon

En redes sociales reflotaron un antiguo video donde Nazarena Vélez deja en evidencia a Jey Mammon. Ángel de Brito compartió las imágenes en su cuenta de Twitter. El video se remonta al año 2012, época en la que el periodista conducía BDV.

En aquella oportunidad Nazarena y Mammon estuvieron en el programa y allí la panelista contó que le había tirado las cartas al músico.

“Le tiré a Jey Mammón: se va a poner de novio. A él le gustan los chicos, como más chicos”, dijo la modelo. “La carne fresca”, respondió él. Al notar que se trataba de algo grave ambos intentaron aclarar la cuestión.

“Jóvenes, arriba de los 20, ¿no? Aclaremos”, dijo Nazarena en ese momento. “Si, por supuesto, un saludo a DJ Memo”, dijo él, en referencia al caso de abuso que involucraba al líder de Los Wachiturros.

“La carne fresca, legal”, agregó Jey, hoy en el ojo de la tormenta. El video se viralizó en las últimas horas en redes sociales.

Esto pasó el 10 de mayo de 2012 #BDV la semilla de #LAM pic.twitter.com/AnCOOEH8BH — ANGEL (@AngeldebritoOk) April 1, 2023

Jey Mammon volvió a defenderse de las acusaciones

Jey Mammon volvió a hablar de la denuncia por abuso sexual que recibió por parte de Lucas Benvenuto. Aseguró que es un “pelotudo” porque todavía está “cuidando” al denunciante.

«Que cada uno piense lo que quiera, que la televisión y los medios hagan lo que quieran. Algunos se lo tomaron con seriedad, pero muchos otros no. Me asombra soberanamente, no lo puedo creer», expresó Mammon en una entrevista con A24.

«Yo sé que Lucas es víctima, no mía en absoluto, pero sí de un montón de situaciones en su vida que lo han dejado roto. Entiendo lo que le pasa a la sociedad frente a la historia de Lucas», agregó.