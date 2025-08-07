Netflix: la película del 2002 que es tendencia tras el estreno de “Happy Gilmore 2”

Adam Sandler regresó a Netflix con “Happy Gilmore 2”, la continuación de la disparatada comedia de 1996 que es un éxito y que motivó que otros viejos títulos se vuelvan tendencia en la plataforma. En este marco, “La Herencia del Señor Deeds” (Mr. Deeds en su título original), del 2002, se metió entre lo más visto en los últimos días. Acá te dejamos los detalles.

Netflix: de qué trata “La herencia del Señor Deeds”

“La herencia del Señor Deeds” en Netflix es una comedia romántica estadounidense de 2002, protagonizada por Adam Sandler y Winona Ryder. La película es un remake de “El Secreto de vivir” (Mr. Deeds Goes to Town), un clásico de Frank Capra de 1936.

La trama sigue a un hombre de pueblo, ingenuo pero de buen corazón, que de repente hereda una fortuna masiva y debe navegar por el mundo cínico y codicioso de la alta sociedad.

La historia comienza con Longfellow Deeds (Adam Sandler), un afable y peculiar propietario de una pizzería en el pequeño pueblo de Mandrake Falls, New Hampshire. Deeds vive una vida sencilla y feliz, disfruta escribiendo tarjetas de felicitación y es muy querido por la gente de su comunidad. Su vida da un vuelco inesperado cuando se entera de que es el único heredero de su tío abuelo Preston Blake, un multimillonario excéntrico que falleció sin dejar otros parientes cercanos.

Deeds es trasladado a la bulliciosa y superficial Nueva York para gestionar la inmensa fortuna de su tío, que incluye una compañía de medios de comunicación y una lujosa mansión. Su llegada genera un gran revuelo y es visto como una oportunidad para muchos de aprovecharse de su inexperiencia. Entre ellos está Babe Bennett (Winona Ryder), una reportera de televisión ambiciosa que, bajo el seudónimo de «Pam Dawson», se hace pasar por una dulce maestra de escuela para obtener una exclusiva sobre el excéntrico nuevo millonario.

Mientras Deeds intenta usar su nueva riqueza para hacer el bien, ayudando a la gente común y siguiendo su brújula moral, se enfrenta a los abogados, ejecutivos codiciosos y a la prensa sensacionalista que buscan manipularlo o desprestigiarlo. La película es un choque entre los valores genuinos y la bondad de Deeds, y el cinismo, la avaricia y la manipulación del mundo de la élite, mostrando cómo su inocencia y su buen corazón pueden ser tanto una debilidad como su mayor fortaleza.

Netflix: quiénes actúan en “La herencia del Señor Deeds”

La película “La herencia del Señor Deeds” en Netflix cuenta con un elenco de apoyo que aporta gran parte del humor, incluyendo a:

Peter Gallagher como Chuck Cedar , el ejecutivo codicioso que busca controlar la fortuna de Deeds.

, el ejecutivo codicioso que busca controlar la fortuna de Deeds. John Turturro como Emilio López , el mayordomo leal y peculiar de Deeds.

, el mayordomo leal y peculiar de Deeds. Steve Buscemi como Crazy Eyes , un excéntrico conocido de Deeds.

, un excéntrico conocido de Deeds. Allen Covert como Marty, el amigo de Deeds.

“La Herencia del Señor Deeds” es una comedia ligera que, a través del humor, resalta la importancia de la honestidad, la compasión y la sencillez frente a la opulencia y la corrupción.

NA