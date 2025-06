Nico Vázquez recordó a su hermano y la terrible situación que vivió en plena función: «Santi, ayudame»

El reconocido actor Nicolás Vázquez recordó a su hermano Santiago, que falleció en 2016, destacó la fuerte conexión que tienen, la forma en que le pidió ayuda para que una mujer no se muera y pidió que haya desfibriladores en lugares públicos.

Nico Vázquez recordó a su hermano por un terrible episodio que vivió en el teatro

En diálogo con el periodista Sebastián Soldano, Nico Vázquez, protagonista de «Rocky, el musical» explicó: “Conecto con mi hermano muy a menudo. Lo he soñado, me habla. Hay miles de señales”. No obstante, rememoró una anécdota del año pasado y señaló: “Está bueno contarlo para que haya un desfibrilador en todos los lugares públicos. Hace mucho tiempo empecé una campaña silenciosa, en -teatro- El Nacional no había”.

“En plena función de Tootsie, yo estaba vestido de mujer como Dorita Sánchez y escucho que alguien dice ‘un médico, por favor’ y me tiré del escenario vestido de mujer. Llegué a la sexta fila y apenas la vi a la señora, la reconocí y me di cuenta por todo lo que investigué después de lo de Santi”, comenzó el artista.

“Giré, pedí el DEA (Desfibrilador externo automático), la gente de mi equipo reaccionó muy rápido. Aparecieron dos chicos que dijeron que eran médicos y sabían RCP. Yo estaba muy consciente de que le quería salvar la vida. Los médicos retiraron a la señora y yo me fui al palco”, continuó.

Ya con la piel totalmente erizada, Vázquez reveló: “Empecé a pedirle a mi hermano ‘Santi, por favor ayudame. Que no se muera’. Aparentemente, reaccionó, se la llevaron y se fue con vida. Me abrazaron todos, lloraban más que yo y me dijeron que el médico se llama Santi”.

“Ahora tengo nuevos amigos, nueva gente. El médico me dijo que no tenía posibilidad de quedar bien y a los tres días estaba hablando por teléfono con ella. A los ocho días en su casa. El médico es actor. Conoce a amigos míos. Las causalidades. Siento que la vida tiene un montón de cosas hermosas”. Por último y con gran entusiasmo, el intérprete pidió: “Hagan RCP. Hagan el curso”.

