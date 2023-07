Nicole Neumann hizo un fuerte descargo en redes sociales, que apuntaría a Fabián Cubero

Mientras continúa envuelta en un escándalo con su hija Indiana Cubero, Nicole Neumann hizo una curiosa publicación en redes sociales que, soslayadamente, podría ir contra su exmarido Fabián Cubero. Su expresión virtual se dio, además, en el marco de la organización de su casamiento con Manu Urcera, que continúa en pie para noviembre próximo.

En las últimas horas, Nicole Neumann retornó de sus vacaciones por Disney con sus hijas más chicas, Allegra y Sienna. En esa travesía estuvo acompañando Manu Urcera, junto a quien también recorrieron Miami.

Ya en el aeropuerto de Ezeiza, Nicole Neumann se encontró con Gonzalo Vázquez, el movilero de «Intrusos», y en ese diálogo ella aseguró que «la Justicia sabe la verdad chicos, yo no tengo nada que decir. Estoy con mis niñas y venimos de unas vacaciones divinas«.

Si bien fue escueta en su diálogo con el periodista, Nicole Neumann eligió sus redes sociales para hacer un descargo sobre la situación que la rodea y que puso en riesgo su casamiento con Manu Urcera, ya que a la familia de él no le gusta la exposición pública y la magnitud que tomó el escándalo familiar de la modelo.

«Querido Universo, te pido que la justicia divina se instale en mi presente, confío en la sabiduría de mi existencia y que algo nuevo e importante está llegando a mí» publicó Nicole Neumann en la primera parte de su descargo, y agregó «mis pensamientos se manifiestan y mi corazón se encuentra en armonía».

En una segunda publicación, se sospecha que Nicole Neumann volvió a apuntarle a Fabián Cubero, asegurando que «cerré todos los ciclos donde el aprendizaje era necesario y estoy lista para abrir puertas a todas las nuevas posibilidades que están llegando…».

Posteriormente, cerró con contundencia: «Mis emociones sienten la vibración de mis deseos que ya están siendo materializados, apostando que será una semana alineada a la frecuencia de las mágicas y nuevas oportunidades. Que así sea».

Nicole Neumann volvió de Disney y dejó fuertes definiciones

Este lunes a primera hora, Nicole Neumann llegó desde Disney, donde compartió algunos días de ocio con Allegra y Sienna, lo que mostró en redes sociales. Así fue que, apenas pisó el aeropuerto de Ezeiza, fue abordada por Gonzalo Vázquez, movilero de «Intrusos», para ser consultada sobre la supuesta denuncia iniciada por Indiana Cubero.

En ese diálogo, Nicole Neumann negó rotundamente que la presentación exista ante la Justicia: «No existe la denuncia de Indiana. La verdad la tiene la Justicia» insistió la modelo sobre la situación familiar. “No tengo nada que decir. Estoy con mis niñas, venimos de unas vacaciones divinas”, respondió la conductora.

“¿No hay nada que le quieras responder? Él (Cubero) ha sido muy duro con vos”, preguntó Vázquez. “Absolutamente nada. Cuando uno está tranquilo, sabe que la verdad, la Justicia y todo…”, comenzó respondiendo Nicole, pero dejó inconclusa la respuesta, ya que estaba guardando parte de su equipaje en la camioneta que la fue a buscar.

Sin embargo el cronista quiso volver sobre el punto de la supuesta denuncia formulada por Indiana y Neumann fue tajante: “Eso no existe, siguen hablando de algo que no existe”. «Es muy lamentable por las menores. La verdad, lamentable. Me molesta que haya menores en el medio y que pasen por cosas que no deberían pasar”, agregó.