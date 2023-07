El tajante pedido de Mica Viciconte en medio del conflicto entre Indiana Cubero y Nicole Neumann

Presente en la entrega de los premios Martín Fierro el pasado domingo, Mica Viciconte fue abordada por algunos periodistas y habló, entre otros temas, del conflicto entre Indiana Cubero y Nicole Neuman, hija y exesposa de su actual pareja, Fabián Cubero.

Fue en ese contexto, que la modelo y panelista lanzó un terminante pedido en relación el escándalo entre madre e hija, cuando dialogaba con Alejandro Guatti, cronista de Intrusos, por América.

“Yo siempre digo que la familia y lo que uno construye es en equipo. Si el equipo no funciona, no funciona nada”, comenzó diciendo la ex Combate.

Actualmente, Viciconte convive con Fabián Cubero, el pequeño Luca, fruto de la relación entre ambos, e Indiana, la hija mayor del exfutbolista, que distanciada de su madre, decidió irse a vivir con su padre y la pareja de este.

Precisamente, sobre esa nueva convivencia se refirió la mediática este domingo: «Estamos bien, estamos tranquilos. Hoy por suerte me está acompañando Fabi, con Luca y la más grande».

Mica Viciconte negó la influencia de Fabián Cubero en la denuncia de Indiana y lanzó un tajante pedido

Por otra parte, durante el diálogo con el movilero de Intrusos, hizo mención la denuncia que habría presentado Indiana contra su madre, actualmente en pareja con Manu Urcera, quien también sería uno de los apuntados por la joven.

“La Justicia es lenta y a veces no acciona bien. (…) Ojalá que los que tienen que trabajar y estudiar bien el caso lo hagan. Sabemos que estamos en un país donde hay corrupción. No lo sé”, comentó al respecto.

Además, negó que la presentación judicial de la adolescente estuviera influenciada por su padre, Fabián Cubero, y finalizó con un tajante pedido en medio del escándalo entre la modelo y su hija más grande: «Yo lo único que quiero es paz. Si la Justicia acciona yo creo que se puede lograr la paz«.