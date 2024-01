Nicole Neumann lució su pancita en las playas uruguayas: Mira las fotos

Los recién casados, Manu Urcera y Nicole Neumann están disfrutando de sus vacaciones en Punta del Este, Uruguay. Luego de pasar por El Chocón, Neuquén, la pareja había llegado al país vecino para cumplir con un compromiso laboral con una marca.

Luego de participar de tal evento decidieron quedarse para pasear por las bellas playas de Uruguay. Según dijo la modelo, con ellos también están vacacionando Cecilia y Claudio Urcera, los papás del piloto.

Urcera y Neumann se encuentran en la dulce espera y esta semana revelaron algunos datos sobre su futuro hijo: «Será un varón de tauro o géminis». Además, según informó el medio La Nación el bebé se llamara Cruz.

En Punta del Este la pareja fue fotografiada tomando sol en la playa, usando lujosos trajes de baño y accesorios. Los anteojos de sol de Neumann, de la marca de alta moda Miu Miu, tienen un valor entre 400 y 600 dólares.

La reacción de Nicole al ser fotografiada

A la jurado de Los 8 Escalones no le gustó nada ser fotografiada mientras disfrutaba de sus vacaciones en la playa. Así lo hizo saber en su cuenta de Instagram, donde se quejó de la situación.

«Me pinta al atardecer comer medialunas. Me voy a la playa a comerlas tranquilas. Aparecen paparazzi, bueno, ok. Estuvieron las tres horas sacando fotos mientras tomaba sol. ¿Es necesario que saquen todas en las que estoy masticando y comiendo?», se quejó Nicole en una historia de Instagram.

«Tres horas estuvieron– continuó- Me pueden sacar solo en las que estaba tomando sol o caminando. No, eligieron las que estoy masticando, comiendo.

«Cuídenme un poquito en la edición de las fotos. ¿Qué necesidad? Se sabe que como. Dios mío», cerró Nicole, notablemente enojada.