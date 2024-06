Nicole Neumann se mostró a cara lavada y con la faja post parto, tras haber sido criticada por maquillarse

Nicole Neumann fue mamá por cuarta vez el pasado martes 18 de junio y comparte con sus seguidores el día a día con su bebé. Hace unos días fue blanco de críticas por haber posteado una historia en Instagram donde se ve que la maquillan para recibir el alta médica.

Ese posteo fue el detonante de varias críticas. Todo comenzó cuando se mostró en una sesión de maquillaje antes de salir de la clínica y algunas personas objetaron este comportamiento. Unos días después Nicole se tomó un tiempo para hacer otro posteo diciendo: “Me da mucha gracia, la verdad, sobre todo mujeres que no tienen ni idea cuál es la realidad, la situación del otro, pero están ahí, al pie del cañón, para criticar, para tirar mala onda”.

La reacción de Nicole Neumann ante las críticas

En este marco, desde las redes Nicole volvió a manifestarse subiendo una foto en la que se la ve sin maquillaje con el pequeño Cruz a upa, y remarcando el detalle de la faja post parto con un mensaje cargado de ironía. “Mujer real”, escribió junto al símbolo de una carcajada.

La modelo también compartió otras postales junto a su hijo. “Me puedo maquillar… ¡y también me chorrea leche!”, escribió, para acompañar una una selfie donde aparece con su blusa manchada con leche. Mientras que en otra agregó hizo hincapié en sus pocas horas de descanso. “¡Las mejores siestas del mundo! Y mi cara de ‘duermo poco’, pero con un placer infinito”, comentó.

Yanina Latorre salió a bancar a Nicole Neumann

“En la clínica hizo una nota para Para Ti y le hicieron fotos con el bebé y ella sube a sus redes un video preparándose para la nota en donde la peinan y la maquillan”, comenzó explicando

«Es divina, tiene el lujo de tener un pibe, maquillarse y ser una bomba en la clínica. ¿Por qué una chica no puede parir y estar linda al otro día y maquillarse? Todo es válido», cuestionó. “Si querés hacer fotos a cara lavada es válido. Podés dar la teta maquillada”, agregó.

Además, cruzó a los periodistas que criticaron a la modelo: “Un montón de la gente del medio y que no es del medio decían: ‘esta chica romantiza la maternidad’, ‘por culpa de ellas hay tantos problemas’. No, es Nicole Neumann, vive de su imagen

Mica Viciconte también criticó a Nicole Neumann

“En mi caso, la realidad es que salí como una bolsa de papa. No pensé en cómo verme porque para mí lo más importante era mi hijo. Qué me importa lo que digan, no soy una persona que me arreglo mucho, soy mucho más relajada, incluso para el bebé”, comentó Mica a Socios del Espectáculo.

“En ese momento solo me importaba mi hijo, de verdad, ¡qué me importa lo que digan… si estaba con ojeras, bolsas… yo estaba feliz!”, remarcó.

Viciconte siguió relatando todo lo que hizo en el momento del nacimiento de su hijo Luca, diferenciándose del cuidado estético que mantuvo Nicole Neumann en el sanatorio: “Yo durante seis meses no me puse perfume, pero no somos todos iguales. Más por una cuestión de la sociedad porque sino es como que estamos imponiendo algo que no está bueno”.