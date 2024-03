Nicole Neumann y un contundente mensaje: «Son las acciones las que nos definen»

Nicole Neumann utilizó su red social Instagram para dejar un enigmático mensaje que muchos advirtieron que fue dirigido a Fabián Cubero, en medio de la creciente tensión que la expareja atraviesa por Indiana, la hija mayor que ambos tienen en común.

“Te vas a cuestionar mil veces si hay que dejar de ser buena persona, si hay que dejar de darlo todo, si hay que dejar de intentar. Y vas a seguir siendo buena persona, porque el otro es el otro y tú eres tú, y al final, son las acciones las que nos definen, siempre”, publicó la modelo en sus historias.

Días atrás se supo que Poroto avanzaría en una dura demanda contra Nicole. La acusaría por violencia psicológica contra Indiana. La relación entre la adolescente y su madre estaría en crisis desde hace unos meses, razón por la cual la adolescente decidió ir a vivir con su padre.

Enterada de la posible denuncia, Nicole se había defendido de las acusaciones mediante un comunicado difundido también en sus redes.

“Quisiera pedirle a los medios de comunicación y a los periodistas que no den por hecho acusaciones que ya fueron desestimadas por la Justicia. Les pido por favor que se llamen a silencio en este momento y que dejen de exponer a mi hija menor de edad y a sus hermanas, ya que un magistrado prohibió que se hable de ellas», exigió Nicole.

Los nombres que Manu Urcera no quiere para su bebé

Nicole Neumann le contó a la prensa qué nombres le sugirió a Manu Urcera para el bebé que esperan. En ese contexto reveló que algunas opciones no fueron bien aceptadas por el piloto.

“¿Qué podés adelantarnos?”, le preguntaron a Nicole que días atrás había comentado que con su pareja estaban definiendo el nombre de su bebé. “No sé si quiere que lo diga, por los dudas no voy a decir nada. Ahora estamos entre dos”, reveló la modelo.

“¿Es un nombre exótico?”, repreguntaron y Neumann confesó: “No es normal, pero tampoco es exótico. Tenía dos pensados de antes que me los rebotó. Romeo y Lorenzo, eso me los rebotó porque le gustaron más otros”, contó.