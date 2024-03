Los nombres que Manu Urcera no quiere para su bebé con Nicole Neumann: «Me los rebotó»

Nicole Neumann le contó a la prensa qué nombres le sugirió a Manu Urcera para el bebé que esperan. En ese contexto reveló que algunas opciones no fueron bien aceptadas por el piloto.

“¿Qué podés adelantarnos?”, le preguntaron a Nicole que días atrás había comentado que con su pareja estaban definiendo el nombre de su bebé. “No sé si quiere que lo diga, por los dudas no voy a decir nada. Ahora estamos entre dos”, reveló la modelo.

“¿Y quién define? ¿Las chicas? ¿Vos? ¿Él?”, insistieron desde un móvil de Socios del Espectáculo. “Las chicas opinan, también, obvio. Pero bueno, creo que la decisión final la va a tener él”, explicó Neumann.

“¿Es un nombre exótico?”, repreguntaron y Neumann confesó: “No es normal, pero tampoco es exótico. Tenía dos pensados de antes que me los rebotó. Romeo y Lorenzo, eso me los rebotó porque le gustaron más otros”, contó.

Nicole Neumann se defendió de las acusaciones de maltrato

Continúa el drama entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, quienes estuvieron casados y ahora separados se encuentran en medio de un grave conflicto legal que involucra a su hija mayor, Indiana.

Intrusos confirmó esta semana que Cubero demandará a la modelo por maltrato psicológico hacia su hija adolescente. En medio de la polémica Neumann publicó un comunicado defendiéndose.

“Quisiera pedirle a los medios de comunicación y a los periodistas que no den por hecho acusaciones que ya fueron desestimadas por la Justicia. Les pido por favor que se llamen a silencio en este momento y que dejen de exponer a mi hija menor de edad y a sus hermanas, ya que un magistrado prohibió que se hable de ellas», expresó Nicole en sus redes.