«No es casualidad»: Viviana Canosa apuntó contra Majul por quedarse sin trabajo

Alejada de los medios desde enero, tras perder su lugar en la televisión y la radio, Viviana Canosa en comunicación con “El run run del espectáculo” explicó por qué está sin aire y cuándo planea regresar.

La exclusiva la tuvieron Lio Pecoraro y Fernando Piaggio en la tarde de Crónica, donde recapitularon el drama de Viviana Canosa, que había abandonado América para desembarcar en LN+ y estaba a la cabeza de un programa en la radio El Observador, de Luis Majul. Fue a finales de 2023 cuando, inesperadamente, Canosa perdió ambos puestos de trabajo, quedando efectivamente sin aire en los medios.

Según publican Diario Show y El Destape, mientras Lio y Fernando desarrollaban la noticia, Piaggio decidió preguntar a las autoridades del canal si la periodista podría tener un lugar en la nueva programación de Crónica. Pocos minutos después, recibió la respuesta de Facundo Pedrini, director de noticias: “Viviana Canosa tiene lugar en Crónica TV. Y atención, la palabra ‘siempre’, y si acepta, empieza en mayo“, leyó el conductor.

La propuesta tuvo tal repercusión que, a los pocos minutos, la misma Viviana Canosa llamó para hablar en directo por el “Run run”: “Primero quería agradecerles la buena energía, yo no voy a ningún lado y no hablo con nadie pero creo que vale la pena aparecer por la buena energía que tienen”, declaró después de ser recibida telefónicamente.

Cuando Pecoraro le preguntó si el streaming sería su siguiente paso, Canosa lo negó y reveló su actual dilema: “La verdad es que es un momento en el que sé todo lo que no quiero hacer, pero no tengo tan claro lo que quiero hacer. Muchas veces me pasó que sabía lo que quería hacer y no podía, no se me daba… Ahora es al revés”.

“En estas últimas semanas me llamaron de muchos lugares, me reuní con la gente de TN el viernes, me llamaron de C5N, de América de nuevo… Me llamó (Guillermo) Marín para hacer teatro stand up… Hay cosas que están buenas, pero yo me fui un poquito shockeada pensando que este año iba a ser un año, no normal, pero pensé que iba a hacer radio y no tele”, agregó.

Según relató, sus planes para 2024 era alivianar su carga laboral para disfrutar más de su vida junto a su hija: “Estaba llegando a la una de la mañana, me dormía a las 3 porque seguía laburando, y a las 6 y media levantaba para llevar al cole a Martina. Y así era todos los días, mi vida era la verdad muy exitosa, pero muy agotadora“, relató.

Es por eso que, en 2023, Canosa solicitó pasarse al horario matutino de la radio: “Yo había pedido la mañana, y durante cuatro meses me dijeron que me daban la mañana. Yo me perdí otra oferta para hacer radio, en una AM que era buenísima para mí, pero por mi lealtad me quedé“, reveló.

Sin embargo, y repentinamente, en enero recibió la noticia que no podría pasar a las mañanas en la radio de Majul. Acto seguido, recibe la noticia que también la estarían bajando de LN+: “Yo estaba de vacaciones con mi hija y me tiran esa bomba. Yo mantengo mi casa, vivo de mi laburo. Que dejen a una mujer con una hija sin laburo en los dos lugares no es una casualidad“.

Cuando los conductores de Crónica le preguntaron si la corrió Majul, Ávila o el gobierno de Javier Milei de su puesto, Canosa respondió: “Esas tres cosas que dijeron son todas correctas. Y a la vez, puede ser una gran casualidad”. Y agregó: “Yo lo dije al aire, que si ganaba cierto candidato, yo por ahí me quedaba sin trabajo y así fue. Pero claro, yo pensé que si ganaba Massa me quedaba sin trabajo, y resulta que a mucha gente le molesta la libertad de expresión“.