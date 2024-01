Viviana Canosa y su escandalosa salida de LN+: denunció que hubo «fake news»

Viviana Canosa inició el año en medio de nuevas polémicas, por encima de sus ya conocidos escándalos, y decidió que no realizará su programa de radio. Pero, a eso, se sumó además que la conductora no estaría ya en LN+, luego de que el canal decidiera desvincularla por su acercamiento a ni más ni menos que Jonatan Viale.

Según indicaron en el sitio Pronto, Viviana Canosa habría sido desvinculada de LN+ luego de asegurar que, a pesar de tener una propuesta para seguir en el canal, quería «volver a escuchar por las dudas» aquello que le iban a ofrecer.

«Quiero reinventarme. Siento que no está mal que termine porque yo no estoy tan contenta con lo que está pasando, y a veces es un poco incómodo lo que yo digo, soy muy políticamente incorrecta. Está bueno que pare y relajarme un poco» había dicho entonces la conductora.

En su descargo en vivo, agregó que «decidí que me tengo que ir porque no me cierran las cosas que me proponen. Esto no es dramático ni nada, yo soy de las personas que piensan que las cosas pasan por y para algo. Y vengo varios años de hacer tele a la noche…».

Tras esas declaraciones sobre su futuro laboral, Viviana Canosa fue desvinculada del canal y en las últimas horas se mostró fuertemente molesta por una situación que ocurrió durante sus vacaciones en Uruguay. Por esa razón, apuntó contra la gerencia de La Nación, donde trabajó hasta fines de diciembre último.

El escándalo de Viviana Canosa en LN+, que involucró a Jonatan Viale

Pocos días atrás, y mediante sus redes sociales, Viviana Canosa apuntó contra el canal LN+, ya desvinculada, e hizo un contundente descargo contra la señal y uno de sus artículos periodísticos. La conductora acusó al diario de generar una «fake news» sobre ella, ya que La Nación aseguró que durante sus vacaciones en Punta del Este la conductora cenó sola en uno de sus días de descanso.

Desmintiendo públicamente esta situación, Viviana Canosa aseguró en la red social X que «no lo quisieron mostrar a Jonatan Viale, que había estado almorzando en familia conmigo y mi hija. Esa es la verdad. Éramos 7. Abrazo».

«¡Por suerte otros medios no mienten! ¡Con nuestras familias! Almuerzo con amigos. Jony, Mica, sus hijos y yo con mi gente. Ahora sí. Con la verdad es mejor» publicó Viviana Canosa en otro furioso tuit, por lo que se estima que la relación con LN+ está terminada.