«No la llamé más»: por qué Javier García le puso fin a su relación con Guillermina Valdés

El romance entre Javier García y Guillermina Valdés llegó a su fin. Así lo confirmó el periodista Ángel de Brito en LAM, el programa de América TV.

El propio futbolista habría confirmado la situación al notero Ale Castelo. La razón que dio el jugador de Boca fue que se sintió abrumado por el revuelo mediático.

“Yo tuve 500 relaciones, en la 501 con una famosa, me pescaron, me pasó todo esto con las cámaras. No la llamé más a Guille”, le habría dicho el futbolista al cronista.

«Quizás la gente no sabe pero me separé en abril del 2022. Les mando un beso y gracias por leerme», había dicho días atrás Guillermina. En Twitter también había señalado que no tenía novio, pese a la vinculación que tuvo en el último tiempo con el arquero de Boca.

Guillermina Valdés habló de Javier García

“No, no estoy en pareja. Lo vi una vez”, aseguró Guillermina Valdés cuando un periodista le consulto por sobre su situación sentimental actual.

“Nos quisimos conocer, como cualquier persona que quiere conocer a alguien… ¿vos sabés lo que es ver una sola vez a una persona y que te saquen fotos?”, agregó Guillermina respecto de Javier García, el futbolista de Boca.

Guillermina también había esquivado las preguntas relacionadas a Cande Tinelli, con quien intercambiaron varias indirectas en las redes sociales durante el último tiempo.