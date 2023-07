«No podemos más de tanto amor»: así fue el lujoso cumpleaños de Ana García Moritán, la hija de Pampita

La hija de Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán, Ana García Moritán, cumplió dos años y tuvo una celebración a todo lujo.

La fiesta la hicieron en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires y no faltó nada: menú completísimo, candy bar personalizado, barra de tragos, DJ, carrito de helados y show de Plim Plim.

La decoración del lugar era en blanco con tonos pasteles. Había carrousel, pelotero con toboganes en el exterior del hotel, torta de tres pisos y sobre todo, mucha emoción de la pequeña homenajeada que no paró de bailar y de jugar en su día.

La propia Pampita publicó un video con un resumen del cumpleaños de Ana y le dedicó un tierno mensaje.

“Ana, si supieras lo mucho que te deseamos y la felicidad que nos da tenerte en nuestras vidas. Sos toda alegría y risas. No podemos más de tanto amor. Es una bendición disfrutarte todos los días. Felices dos añitos. Gracias a tu madrina, Luciana Pizzolo Russo por este cumpleaños soñado que te organizó”, escribió la modelo.

La conductora luego agradeció a todos los emprendedores que quisieron acompañarlos en el festejo y que lograron convertirla en una fiesta soñada.

Pampita y la difícil búsqueda de su quinto embarazo

Cuando Ana cumplió su primer año, Pampita había contado lo difícil que había sido la búsqueda de su quinto embarazo. En la mesa de Juana Viale, la modelo reveló: «Cuando empezamos a buscar a nuestra Ana, no sabíamos si lo íbamos a lograr o no porque hubo un tratamiento antes. Me saqué óvulos 3 veces, me dieron muchas inyecciones».

«Gracias a Dios, coincidió con la pandemia así que estaba toda la familia recluida. No tenía que maquillarme, peinarme ni nada. Todo el proceso hormonal que te revoluciona y a veces tenés momentos de alegría y de tristeza… estás muy a flor de piel. Estábamos en casa. Me hinché toda con las hormonas pero lo pude vivir por esta coincidencia, muy bien al tratamiento. Estábamos todos juntitos, no podíamos ir a ningún lado. Salió todo en el momento justo».

Con información de NA