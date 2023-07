Una vidente reveló qué le pasa a Benjamín Vicuña con Pampita

Benjamín Vicuña se llevó todas las miradas hace pocas semanas, luego de su furcio en los Martín Fierro 2023 donde dijo que Argentina «me dio un lugar, me dio mis hijos maravillosos, me dio un amor…» e inmediatamente todos miraron a Carolina «Pampita» Ardohain, su exesposa y madre de cuatro de sus hijos.

Ese error involuntario, que puso muy incómodo a Roberto García Moritán, fue materia de análisis para la vidente Aristida Genes, quien analizó a fondo el discurso de Benjamín Vicuña en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en el ciclo de Mitre Live.

«Es muy lindo todo. Pampita está pasando por un momento hermoso con su marido, pero todavía hay algo (con Benjamín Vicuña). Donde hubo fuego, cenizas quedan» vaticinó la médium sobre esa pasada relación.

Por esa razón, Aristida Genes se animó a confirmar que Benjamín Vicuña seguiría enamorado de Pampita.

Benjamín Vicuña «la sigue amando a Pampita y ella lo quiere mucho. Más adelante, en tres o cuatro años, preguntame nuevamente» bromeó la vidente, anticipando que la historia entre ellos todavía tendría capítulos pendientes.

Benjamín Vicuña aclaró su dedicatoria en los Martín Fierro 2023

Ante el revuelo generado pos su frase destinada a Pampita, Benjamín Vicuña fue interrogado en el aire de Cortá por Lozano (Telefe) y allí aclaró los tantos. “¿A qué te referiste con que Argentina te dio un gran amor?”, le planteó la panelista Vicky Xipolitakis en el programa.

El actor chileno respondió: “No vamos a analizar un discurso cuando uno está arriba con mil personas que te están mirando, más la televisación… Quise decir, y aquí lo repito, que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina”. Y agregó: “Yo sé que es difícil, pero me lo he ganado con mucho esfuerzo, con sacrificio. Era 9 de julio y dije: ‘Es un país que me dio a mis hijos, el amor…’. Quizás me equivoqué”.

“Evidentemente, estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo. Pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, como la gente banca en el teatro, el de pareja que lo he vivido” concluyó Benjamín Vicuña.