Noelia Marzol contó el tremendo susto que pasó con su bebé Donatelo

En Instagram, Noelia Marzol contó uno de los momentos más desesperantes que vivió desde que es madre. Reveló que tuvo que practicarle maniobras de primeros auxilios a su bebé Donatelo y reflexionó sobre la importancia instruirse para saber cómo actuar en esos momentos.

“Un poco desaparecida. Hoy cerdo se ahogó. Todavía no entiendo cómo resolví la secuencia con tanta templanza. Ya está todo controlado. Importantísimo hacer curso de primeros auxilios”, describió en una historia de Instagram. Más tarde detalló: “Bueno, ahora que estoy tranqui les cuento, ya que muchas me piden consejos porque les da miedo. La verdad, no soy ninguna experta, mamá primeriza así que aprendo como todas a medida que surgen las vivencias”.

“Creo que fue un pedacito de cartón. Al ser algo blando es menos grave que un objeto contundente, me parece. Percibí que se ahogaba, lo puse boca abajo sobre el antebrazo y le golpeé la espaldita. Le soplé la cara y repetí la misma secuencia un par de veces hasta que terminó vomitando, lo cual hizo que se le despeje la garganta”, contó sobre su hijo que en pocos días cumplirá su primer añito de vida.