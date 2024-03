Oscars 2024: mirá los mejores memes de la premiación de Hollywood

Ya inició la edición número 96 de los Oscars 2024, el evento que premia las mejores películas de la industria del cine y se lleva a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California y sus seguidores rápidamente comenzaron a reaccionar a la premiación tan esperada.

A tan solo minutos de haber comenzado la transmisión en vivo, los seguidores del evento no tardaron en reaccionar sobre la premiación en sus redes sociales, donde se destacaron los mejores memes.



Ahí vienen los fans de Spiderman a decir porque merecía el Oscar y no el niño y la garza #oscars2024 pic.twitter.com/2jRk8LK4vX

Spiderman across the spiderverse NO ha ganado el #Oscar mejor película de animación



Mi reacción:pic.twitter.com/oFcEEhDZhc