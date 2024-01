Ryan Gosling defendió a sus compañeras de Barbie por no ser nominadas a los Oscars

Luego ganar un Globo de Oro por su papel de Ken en Barbie y ser nominado por el mismo rol en los Oscars, Ryan Gosling se mostró decepcionado con las premiaciones ¿El motivo? Sus compañeras de elenco Greta Gerwig, directora y Margot Robbie, protagonista, no fueron nominadas.

«Me siento extremadamente honrado de ser nominado por mis colegas junto a artistas tan remarcables en un año de tantas buenas películas» comienza el actor en un comunicado de prensa. «Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken» continuó.

«Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película que ha hecho historia y ha sido celebrada en todo el mundo. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, aguante y genialidad. Decir que me decepciona que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto» se expresó Gosling.

«Contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecas sin alma, escasamente vestidas y, afortunadamente, sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debería ser reconocido junto con el de otras nominadas muy meritorias«. comentó Ryan sobre su pasión por la película.

«Dicho esto me alegro mucho por America Ferrera y los otros increíbles artistas que contribuyeron con su talento a hacer de esta una película que la rompió tanto» concluyó refiriéndose a su compañera de elenco, quien es la primera actriz con descendencia centroamericana en ser nominada en dichos premios.

La película dirigida y co-escrita por la directora estadounidense Greta Gerwig recibió 7 nominaciones a los Oscars, entre las que se encuentran mejor película, mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto.

Por su parte, la nominada a mejor actriz de reparto, America Ferrera dijo lo suyo al respecto.

“Greta ha hecho casi todo lo que una directora puede hacer para merecerlo” aseguró la interprete de Gloria. “Ha creado este mundo, ha tomado algo que no tenía un valor inherente para la mayoría de la gente y lo ha convertido en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en esa lista” agregó.

