Otra vez Bake Off Famosos arrancó sin Callejero Fino: cuándo vuelve al programa el cantante de RKT

Callejero Fino faltó otra vez a Bake Off Famosos.

Callejero Fino no regresó a Bake Off Famosos tras el faltazo de los últimos dos días. Wanda Nara dio a entender que el cantante de RKT podría ser sancionado y los televidentes temen por su continuidad en el programa. ¿Qué se sabe de su regreso?

Los participantes se siguen desafiando en Bake Off Famosos y avanzan hacia la gran final del concurso de pastelería. Los famosos se enfrentan todas las semanas a una eliminación sin falta, pero Callejero Fino se ha visto en el ojo de las críticas ante sus constantes ausencias.

El cantante de RKT ya se había ausentado de la carpa, en aquel entonces corrieron fuertes rumores de que había dejado el programa. Sin embargo para desmentirlo, volvió a los pocos días y se sumó a sus compañeros.

Lejos de perder esta manía, esta semana Callejero o «Pastelero» Fino volvió a pegar el faltazo y Wanda Nara puso en duda su continuidad.

Bake Off Famosos: cuándo vuelve Callejero Fino al programa

El martes los famosos de Bake Off entrentaron un duro desafío técnico que dejó en la cuerda floja a liana Guercio, Cande Molfese y Cami Homs. Pero Callejero Fino zafó de caer en la misma bolsa por su ausencia.

Wanda Nara no dio detalles de por qué el cantante no se presentó en la carpa y solo dijo que lo seguían esperando. Aunque aseguró que el jurado ya está evaluando medidas para el cantante, lo que podría complicar su continuidad en el programa.

Si bien la conductora de Bake Off Famosos no confirmó una fecha de regreso, se espera que Callejero Fino regrese para las grabaciones de la próxima semana. Esta vez su falta aún no fue justificada como la vez pasada en la que se supo que el joven había sufrido «un cuadro febril» que lo dejó reposando varios días.