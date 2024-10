¿Callejero Fino afuera de Bake Off Famosos?: el fuerte motivo por el que habría sido despedido

Simón Nattanael Alvarenga, mejor conocido como Callejero Fino, es uno de los participantes de Bake Off Famosos que más sorprendió con su desempeño en el reality más dulce de la televisión. El concursante se ganó el apodo «Pastelero Fino» y el apoyo de los televidentes. Sin embargo, una conocida periodista de espectáculos aseguró que fue despedido del programa de Telefe.

¿Qué pasó con Callejero Fino?: una periodista aseguró que fue despedido de Bake Off Famosos

La conocida influencer y periodista de espectáculos, Pochi de Gossipeame, lanzó una fuerte primicia que dejó sorprendidos a sus seguidores. La creadora de contenido aseguró que Callejero Fino fue eliminado de Bake Off Famosos.

Sin embargo, al parecer no fue por un mal desempeño en la cocina, sino que fue por no ir a las grabaciones sin aviso previo. «¡Tengo un chisme! A Callejero Fino lo habrían ido de Bake Off Famosos. Tendría que haber ido a grabar lunes y martes y no fue», aseguró Pochi en sus historias de Instagram.

«No sólo que no habría aparecido sino que no habría respondido el teléfono. Así que, lo que entiendo, es que su salida del reality tampoco habría sido grabada«, agregó luego, sin dar más detalles. Hasta ahora ni la producción de Telefe ni el cantante de RKT han hecho declaraciones al respecto.

Por el momento, el último eliminado del certamen fue Nacho Elizalde ya que fue quien menos se destacó en el desafío propuesto por los jurados a los concursantes que estaban «en la cuerda floja». La prueba creativa final fue realizar 3 panna cottas individuales del sabor que los participantes eligieron , con un elemento horneado, salsa, decoración y frutas, además de tener que utilizar sí o sí moldes.

Si bien el participante recibió una devolución positiva de Maru Botana, Christophe Krywonis y Donato de Santis, Nacho tuvo varias dificultades en la prueba técnica anterior de tiramisú y en el desafío de pizzas, por lo que fue el octavo eliminado de Bake Off Famosos.