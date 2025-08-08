Una de las comedias de más populares de Disney en los años 2000 «Un viernes de locos«,regresa con una secuela. Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis vuelven a darle vida a esta historia que cuenta con algunas caras nuevas y enseñanzas viejas: «Otro viernes de locos» llegó este viernes 8 de agosto a los cines, con gran expectativa del público.

Otro viernes de locos: Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis regresan a la pantalla con una secuela de Disney

Luego de 22 años de espera, llegó por fin la secuela de «Un viernes de locos» (Freaky Friday). Quienes disfrutaron de su versión original se sentirán complacidos al saber que el elenco original regresa en su mayoría.

En «Otro viernes de locos»(Freakier Friday), Lindsay Lohan (Anna) y Jamie Lee Curtis (Tess) retoman sus papeles como hija y madre. También, regresan los actores Mark Harmon y Chad Michael Murray aportando continuidad a la saga. Las nuevas incorporaciones al elenco son las actrices Julia Butters y Sophia Hammons, quienes interpretan a Harper, la hija de Anna, y Lily, su futura hijastra.

El argumento de esta secuela se centra nuevamente en un intercambio de cuerpos, un recurso conocido pero con un giro: la complicación se amplía al involucrar a una nueva generación de adolescentes. Harper y Lily, debido a sus enfrentamientos típicos de la adolescencia, se ven forzadas a enfrentar situaciones para las que ninguna estaba preparada, aprendiendo a colaborar en medio del caos.

«Un viernes de locos»: La película de Disney que marcó a toda una generación

Estrenada en 2003, «Un viernes de locos» marcó a toda una generación. Protagonizada por Lindsay Lohan (Anna) y Jamie Lee Curtis (Tess), la trama muestra cómo una galleta de la fortuna encantada provoca el intercambio de cuerpos entre madre e hija.

El filme fue un éxito comercial, recaudando más de 160 millones de dólares en todo el mundo y alcanzando un 88 % de aprobación. Curtis recibió una nominación al Globo de Oro como Mejor Actriz en Comedia o Musical, mientras que Lohan ganó el MTV Movie Award a Mejor Actriz Revelación.

Entre las curiosidades del rodaje, se sabe que Jamie Lee Curtis aceptó el papel a último momento tras la salida de Annette Bening, y que Lindsay Lohan practicó guitarra durante un año para interpretar las escenas musicales. La química entre ambas actrices fue clave para que la película se convirtiera en un clásico moderno del género “body swap” (intercambio de cuerpos).

Ahora, las protagonistas vuelven a la pantalla con «Otro viernes de locos«. Condimentada con los clásicos pasos de comedia y algún que otro romance digo de un cuento de hadas, la secuela también cuenta con la fuerte impronta musical que completa la tradicional e infalible fórmula de Disney.