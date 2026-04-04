¿Sirve poner una moneda sobre el WiFi? El truco viral que todos están probando

Un truco viral asegura que colocar una moneda sobre el router mejora la cobertura de internet en casa. Pero, ¿funciona o es solo un mito? Qué dicen los especialistas y qué alternativas sí sirven.

En redes sociales circula un curioso consejo: poner una moneda arriba del módem o router WiFi para mejorar la señal. La propuesta se volvió viral entre usuarios que buscan soluciones rápidas frente a un problema común: la mala conexión en algunos sectores del hogar.

Según lo publicado por El Cronista, este tipo de trucos despierta interés porque muchas casas tienen zonas donde el WiFi llega débil o directamente no funciona, ya sea por la distancia al router o por obstáculos físicos como paredes gruesas o distintos niveles.

Por qué hay lugares donde el WiFi no llega bien

Las fallas en la señal no suelen depender del servicio contratado, sino de factores como:

Distancia entre el router y los dispositivos

Paredes gruesas o materiales que bloquean la señal

Interferencias de otros aparatos electrónicos

Ubicación incorrecta del módem

Estos elementos pueden generar zonas con baja cobertura o cortes constantes, incluso en conexiones de alta velocidad.

El truco de la moneda: qué se dice y qué hay de cierto

El consejo de colocar una moneda sobre el router se basa en la idea de que el metal podría redirigir o mejorar la distribución de la señal. Sin embargo, especialistas en tecnología coinciden en que no existe evidencia técnica que respalde este método.

En algunos casos, cualquier cambio en el entorno del router puede generar una leve variación en la señal, pero no por la moneda en sí, sino por modificaciones en la ubicación o interferencias.

En otras palabras, se trata más de un mito viral que de una solución real.

Qué hacer para mejorar la señal de WiFi en casa

En lugar de recurrir a trucos sin respaldo, hay medidas simples que sí funcionan:

Ubicar el router en un lugar central de la casa

Colocarlo en una posición elevada

Evitar obstáculos como muebles grandes o paredes gruesas

Alejarlo de otros dispositivos electrónicos

Reiniciarlo periódicamente

También se pueden considerar soluciones más efectivas como:

Repetidores de señal

Sistemas mesh

Cambiar la banda de frecuencia (2.4 GHz o 5 GHz)

Un problema común con soluciones concretas

Las dificultades con el WiFi son parte de la vida cotidiana en muchos hogares, pero no siempre requieren gastar más dinero o aplicar soluciones improvisadas.

Aunque el truco de la moneda resulte llamativo, la clave está en optimizar la ubicación del router y reducir interferencias, dos factores que tienen un impacto real en la calidad de la conexión.

En definitiva, mejorar el WiFi en casa es posible, pero no depende de trucos virales, sino de ajustes simples y bien aplicados.