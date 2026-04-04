Caso $LIBRA: los audios filtrados de los hermanos Novelli revelan tensión y euforia antes del lanzamiento

La investigación por el caso de la criptomoneda $LIBRA sumó nuevos elementos a partir de audios intercambiados entre los hermanos Novelli, que permiten reconstruir el clima previo al lanzamiento del activo digital. En esas conversaciones, los protagonistas anticipaban que el lanzamiento podía generar ganancias millonarias en muy poco tiempo.

Los audios fueron compartidos por WhatsApp entre el 7 y el 11 de diciembre de 2024, apenas dos meses antes del lanzamiento de la criptomoneda promocionada por el trader Mauricio Novelli con su hermana María Pía Novelli.

Según se percibió en los audios filtrados, en los autores predominaban la euforia por el negocio que se venía y, al mismo tiempo, una fuerte presión para que todo saliera según lo previsto.

La investigación judicial sigue en curso y busca determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados en el caso.

Los audios filtrados de los hermanos Novelli

Los registros reforzaron la idea de que existía una estrategia comunicacional previamente organizada. Parte de esa dinámica incluía el envío de contenido y la insistencia para que se replicara en redes sociales, lo que evidencia una planificación orientada a influir en el comportamiento del mercado.

“O sea, literalmente te estoy diciendo: esta, esta es tu posibilidad de ser millonaria. Ahora, ¿entendés? O sea, literalmente con las cosas que estamos haciendo, esta es tu chance de ser millonaria. O sea, tipo, si hacés las cosas bien, de vuelta te digo, es, es muy probable de que, de que logres ser tipo, tipo millonaria antes que yo, ¿entendés? O sea, capaz a los veintisiete ya sos millonaria, ¿me entendés? Ya tenés un millón de dólares, eh.«

Al mismo tiempo, los audios dejan entrever la urgencia con la que se manejaban los tiempos. Había insistencia en coordinar acciones clave, especialmente vinculadas a la difusión, y se remarcaba la necesidad de que determinadas publicaciones se hicieran en momentos precisos para potenciar el impacto del lanzamiento.

«Es un quilombo hacer guita. Por eso tan poca gente hace guita. No encuentra la manera. Hay gente que es veinte mil veces más inteligente que vos y va a llegar a ser una, no sé, una octava parte, una décima parte de lo que vas a ser vos. Y gente que tiene millones de inteligencia”. afirmaba Mauricio en los audios.

Estos elementos se suman a otras pruebas ya incorporadas en la causa como los registros de llamadas en los minutos previos al lanzamiento, que evidencian contactos frecuentes entre los principales implicados. Todo esto alimenta la hipótesis de una coordinación más amplia detrás de la promoción de la criptomoneda.

La tensión entre los hermanos en los audios

Otro aspecto que surge de los audios es la presión interna dentro del grupo. Algunos intercambios reflejan tensiones y exigencias entre los involucrados para cumplir con los objetivos, lo que muestra que no todo era entusiasmo sino también preocupación por los riesgos y la ejecución del plan.

«Tengo contactos en todos lados, los chicos también. O sea, viajes a Dubái, todo. O sea, y la estás viendo la guita, no es que te estoy prometiendo, diciendo. No, no, literal. O sea, y no, y no pasó nada todavía. Por eso te digo, aprovechá esta, esta chance que tenés, esta suerte que te dio la vida de estar justo en este lugar, ¿entendés? Y, y aprovechar en serio. La vida es difícil, boluda. No es fácil» mencionó Novelli en el audio

Sumando al tema, Mauricio sumó: «Te lo voy a decir bien crudo acá. Lo podes tomar bien, lo podes tomar mal, lo poedes usar para motivarte o lo podes hacer para desmotivarte más todavía. Acá a uno no lo dejan afuera, uno se deja afuera, ¿entendés? ¿Y por qué se deja afuera? Básicamente porque no muestra su utilidad para el resto. Es decir, vos comportándote así sos más un pasivo que un activo para la empresa. ¿Por qué? Porque sos carísima, ¿entendés?.

Con información de Infobae