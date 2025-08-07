Vuelve Hannah Montana: Disney presentó un adelanto por su 20º aniversario

Como vienen anticipando hace ya unos días, Disney Plus compartió el primer adelanto del festejo por el aniversario número 20 de la serie Hannah Montana, el proyecto que llevó a Miley Cyrus al estrellato total.

Primer adelanto del especial por los 20 años de Hannah Montana

En las imágenes que circularon en redes sociales, se puede ver las luces de un camarín, una peluca rubia en el medio y maquillaje en las esquinas. De fondo suena la reconocible “The best of both worlds”, la canción de intro de la serie juvenil.

Al final, aparece escrito en el medio de la pantalla anticipando el proyecto que se estrenará el próximo año: “Hannah Montana: 20 aniversario. 2026”.

El mes pasado, la artista oriunda de Tennessee había declarado en una entrevista que está trabajando en un proyecto secreto junto a Disney, por lo que sus fanáticos especularon que se trataría de algo relacionado con Hannah Montana.

Desde entonces, las canciones de la estrella pop se dispararon en la plataforma musical Spotify, llegando a picos altísimos con 889,776 reproducciones por día.