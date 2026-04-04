Video | Una «lluvia de fuego» sorprendió a toda la Patagonia: qué fue lo que se vio en el cielo nocturno

El cielo fue protagonista de un increíble fenómeno que sorprendió a ciudadanos de distintos puntos de la Patagonia. Cerca de la medianoche, quienes se encontraba al aire libre pudieron ser testigos de una «lluvia de fuego», un estallido que iluminó la oscuridad de la noche.

El momento fue capturado y compartido en redes sociales. Debido a la gran repercusión, especialistas en el tema se encargaron de explicar que fue lo que pasó.

Qué fue lo que se vio en el cielo nocturno

El evento se produjo a las 0.41 de este sábado. Se trato de un estallido lumínico que atravesó toda la geografía patagónica con una trayectoria descendente y generó incertidumbre entre los locales ante la duda de si se trataban de algún meteorito.

El misterio terminó cuando fuentes especializadas en vigilancia espacial informaron que lo que atravesó el cielo fueron los restos del cohete chino Chang Zheng 4B que al ingresar a la atmósfera terrestre, se desintegró por completo ante la mirada de cientos de testigos.

El objeto fue identificado técnicamente como parte del lanzador de la serie Long March. El mismo cumplió con su fase de reingreso luego de completar su misión orbital.

Los especialistas explicaron que la fricción con las capas atmosféricas superiores provocó la fragmentación y posterior combustión de los materiales lo que resultó en las estelas de fuego que se pudieron observar tanto en ciudades de Neuquén como de Río Negro y otras provincias de la Patagonia.

El procedimiento es habitual, pero no siempre logra capturarse siempre. A diferencia de un meteoro natural, el bólido artificial presenta una velocidad menor y una fragmentación visible que permite su identificación casi inmediata por los aficionados de la astronomía.

Cabe resaltar que las autoridades no reportaron daños materiales ni caída de piezas sólidas en zonas urbanas confirmando que la estructura se consumió por el calor extremo antes de llegar a la tierra.

–NA–