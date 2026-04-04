Cómo hacer mas de 50 galletitas caseras en 30 minutos con 1 huevo
Fáciles, económicas y versátiles, estas galletitas caseras son ideales para resolver desayunos y meriendas sin gastar de más. Con pocos ingredientes y en poco tiempo, se pueden hacer más de 50.
A la hora de preparar algo rico y rápido, las galletitas caseras siguen siendo una de las opciones más elegidas. Según lo publicado por TN, existe una receta simple, económica y muy rendidora que permite hacer más de 50 unidades con solo 1 huevo y en apenas 30 minutos.
Una receta fácil, económica y muy rendidora
Se trata de unas galletitas saborizadas —generalmente de limón— que se destacan por su preparación sencilla y por la posibilidad de adaptarlas según lo que haya en casa.
Además del limón, se pueden hacer variantes con:
- Naranja
- Vainilla
- Cacao
- Canela o semillas
Esta versatilidad las convierte en una opción ideal para tener siempre algo casero listo para el mate, el café o el té.
Por qué conviene hacer estas galletitas en casa
Entre las principales ventajas de esta receta se destacan:
- Son económicas y llevan ingredientes básicos
- Rinden mucho: salen más de 50 galletitas
- Se preparan en menos de 30 minutos
- No requieren experiencia previa
- Se pueden guardar varios días en un recipiente hermético
- También sirven para hacer alfajorcitos con dulce o mermelada
Ingredientes para más de 50 galletitas
- 1 limón o naranja (ralladura y jugo)
- 1 huevo
- 120 g de azúcar
- 100 ml de aceite
- 400 g de harina leudante
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso: cómo hacerlas en casa
- En un bowl, mezclar el azúcar con la ralladura y el jugo de la fruta elegida.
- Agregar el huevo, el aceite y la esencia de vainilla.
- Incorporar la harina leudante de a poco, mezclando bien.
- Unir la masa primero con espátula y luego con las manos.
- Formar un bollo y dejar reposar entre 5 y 10 minutos.
- Estirar la masa hasta lograr un grosor de medio centímetro.
- Cortar las galletitas y colocarlas en una placa con separación.
- Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos.
Un clásico que nunca falla
Con esta receta, es posible preparar en poco tiempo una gran cantidad de galletitas caseras, ideales para resolver varios días de desayunos o meriendas.
Además de ser prácticas, permiten ahorrar dinero y elegir ingredientes más naturales, algo cada vez más valorado en la cocina diaria.
Comentarios