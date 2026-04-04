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Sociedad

Cómo hacer mas de 50 galletitas caseras en 30 minutos con 1 huevo

Fáciles, económicas y versátiles, estas galletitas caseras son ideales para resolver desayunos y meriendas sin gastar de más. Con pocos ingredientes y en poco tiempo, se pueden hacer más de 50.

Redacción

Por Redacción

A la hora de preparar algo rico y rápido, las galletitas caseras siguen siendo una de las opciones más elegidas. Según lo publicado por TN, existe una receta simple, económica y muy rendidora que permite hacer más de 50 unidades con solo 1 huevo y en apenas 30 minutos.

Una receta fácil, económica y muy rendidora

Se trata de unas galletitas saborizadas —generalmente de limón— que se destacan por su preparación sencilla y por la posibilidad de adaptarlas según lo que haya en casa.

Además del limón, se pueden hacer variantes con:

  • Naranja
  • Vainilla
  • Cacao
  • Canela o semillas

Esta versatilidad las convierte en una opción ideal para tener siempre algo casero listo para el mate, el café o el té.

Por qué conviene hacer estas galletitas en casa

Entre las principales ventajas de esta receta se destacan:

  • Son económicas y llevan ingredientes básicos
  • Rinden mucho: salen más de 50 galletitas
  • Se preparan en menos de 30 minutos
  • No requieren experiencia previa
  • Se pueden guardar varios días en un recipiente hermético
  • También sirven para hacer alfajorcitos con dulce o mermelada

Ingredientes para más de 50 galletitas

  • 1 limón o naranja (ralladura y jugo)
  • 1 huevo
  • 120 g de azúcar
  • 100 ml de aceite
  • 400 g de harina leudante
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso: cómo hacerlas en casa

  1. En un bowl, mezclar el azúcar con la ralladura y el jugo de la fruta elegida.
  2. Agregar el huevo, el aceite y la esencia de vainilla.
  3. Incorporar la harina leudante de a poco, mezclando bien.
  4. Unir la masa primero con espátula y luego con las manos.
  5. Formar un bollo y dejar reposar entre 5 y 10 minutos.
  6. Estirar la masa hasta lograr un grosor de medio centímetro.
  7. Cortar las galletitas y colocarlas en una placa con separación.
  8. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos.

Un clásico que nunca falla

Con esta receta, es posible preparar en poco tiempo una gran cantidad de galletitas caseras, ideales para resolver varios días de desayunos o meriendas.

Además de ser prácticas, permiten ahorrar dinero y elegir ingredientes más naturales, algo cada vez más valorado en la cocina diaria.


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A la hora de preparar algo rico y rápido, las galletitas caseras siguen siendo una de las opciones más elegidas. Según lo publicado por TN, existe una receta simple, económica y muy rendidora que permite hacer más de 50 unidades con solo 1 huevo y en apenas 30 minutos.

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