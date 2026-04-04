Cómo hacer mas de 50 galletitas caseras en 30 minutos con 1 huevo

A la hora de preparar algo rico y rápido, las galletitas caseras siguen siendo una de las opciones más elegidas. Según lo publicado por TN, existe una receta simple, económica y muy rendidora que permite hacer más de 50 unidades con solo 1 huevo y en apenas 30 minutos.

Una receta fácil, económica y muy rendidora

Se trata de unas galletitas saborizadas —generalmente de limón— que se destacan por su preparación sencilla y por la posibilidad de adaptarlas según lo que haya en casa.

Además del limón, se pueden hacer variantes con:

Naranja

Vainilla

Cacao

Canela o semillas

Esta versatilidad las convierte en una opción ideal para tener siempre algo casero listo para el mate, el café o el té.

Por qué conviene hacer estas galletitas en casa

Entre las principales ventajas de esta receta se destacan:

Son económicas y llevan ingredientes básicos

y llevan ingredientes básicos Rinden mucho : salen más de 50 galletitas

: salen más de 50 galletitas Se preparan en menos de 30 minutos

No requieren experiencia previa

Se pueden guardar varios días en un recipiente hermético

en un recipiente hermético También sirven para hacer alfajorcitos con dulce o mermelada

Ingredientes para más de 50 galletitas

1 limón o naranja (ralladura y jugo)

1 huevo

120 g de azúcar

100 ml de aceite

400 g de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso: cómo hacerlas en casa

En un bowl, mezclar el azúcar con la ralladura y el jugo de la fruta elegida. Agregar el huevo, el aceite y la esencia de vainilla. Incorporar la harina leudante de a poco, mezclando bien. Unir la masa primero con espátula y luego con las manos. Formar un bollo y dejar reposar entre 5 y 10 minutos. Estirar la masa hasta lograr un grosor de medio centímetro. Cortar las galletitas y colocarlas en una placa con separación. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos.

Un clásico que nunca falla

Con esta receta, es posible preparar en poco tiempo una gran cantidad de galletitas caseras, ideales para resolver varios días de desayunos o meriendas.

Además de ser prácticas, permiten ahorrar dinero y elegir ingredientes más naturales, algo cada vez más valorado en la cocina diaria.