El nuevo capricho de Paris Hilton: un jet privado rosa valuado en 20 millones de euros

La celebrity compartió imágenes de su nuevo capricho que cuesta alrededor de 20 millones de euros.

Paris Hilton nació millonaria, es la heredera de la cadena de hoteles que llevan su apellido. Pero logró hacerse una fortuna propia con la difusión de su imagen. Reality show, campañas publicitarias, trabajos como DJ y un marketing que la catapultó a lo más alto de la fama mundial.

Cómo es el lujoso jet privado de Paris Hilton

Por eso, ahora presume orgullosa su nuevo capricho. Un jet privado que se diseñó a su gusto, en tonos rosas y con sus típicas frases escritas en varios lugares del avión. Tiene un tapizado de techo con colibríes rosados, cocina con cristalería fina que incluye copas de champagne, baño completo, alfombras con brillos y un sistema de iluminación en siete tonos de rosa.

Se trata de un Gulfsteam G450 que sale alrededor de 20 millones de euros. Cuenta con siete asientos y una cama para su perro chihuahua. Este jet tardó cinco meses para estar terminado y lleva el nombre de «Sliv Air».


