Pampita regresó de Chile y habló de su separación con Roberto García Moritán: «Obviamente no me gusta»

Carolina Pampita Ardohain volvió de Chile luego de haber viajado por razones laborales. Durante su estadía en el país estuvo con amigas, cumplió con sus compromisos laborales y se distendió un poco tras la tormentosa separación de Roberto García Moritán. En su vuelta a Argentina, habló con los periodistas sobre su vínculo con su exmarido.

Al llegar a Buenos Aires, tras ingresar por el Aeroparque Internacional “Jorge Newbery”, Pampita habló con los medios y al pasar, dejó unas declaraciones. “La pasé muy bien (en Chile). Y no es que elegí ir ahora, tenía la fecha programada desde hace mucho tiempo por un trabajo muy importante para mí. Así que estoy muy contenta”, fue lo primero que dijo sobre su viaje.

Luego, los cronistas le preguntaron directamente por su separación y dijo: “No voy a hacer comentarios de eso. Trato de estar lo mejor posible para mi familia, para mis hijos”.

La modelo intentó zafarse de la situación buscando el auto que la estaba esperando, pero como estaba a unos metros, los periodistas siguieron con las preguntas. “Sepan entender, voy a tratar de no hacer comentarios de nada, es algo privado. No voy a ir a ningún programa, no voy a hablar del tema en ningún lado. Ojalá que ni ahora ni nunca, voy a reservar todo para mí”, dijo, tras las especulaciones acerca de que iría a sentarse en el living de Susana Giménez para hablar del tema.

Ante la insistencia acerca de precisiones sobre las fechas de la separación y una posible crisis previa a la decisión definitiva, dijo: “No voy a hacer comentarios, no voy a decir nada. Vamos a tratar de mantenerlo en privado. Ustedes ya me conocen, a mí me gusta la verdad. La verdad”.

Muy seria, agregó: “A mí me importa mucho la verdad, siempre me ha importado mucho la verdad, todos me conocen. Y a veces, si es necesario tener que salir a mostrar la verdad y no queda otra más que mostrar la verdad, me veo en esa situación que obviamente no me gusta. Pero tampoco voy a permitir que se digan cosas que no son”.

Así fue el paso de Pampita por Chile

En medio de toda la polémica por su separación de Roberto García Moritán, Carolina «Pampita» Ardohain viajó a Chile por razones laborales, pero también aprovechó para hacer otras cosas.

Durante una emisión del programa Socios del Espectáculo, la periodista chilena, Cecilia Gutiérrez habló del tema y reveló algunos detalles del viaje.

En sus declaraciones, la profesional indicó las actividades que la modelo argentina realizó en el país limítrofe. También, confirmó que visitó a los padres de Benjamín Vicuña, ya que quedó una excelente relación a pesar de la separación, estableciéndose casi como una familia unida.

Exactamente, Cecilia Gutiérrez dijo: «Se juntó con un grupo de amigas chilenas e hizo una campaña para una famosa empresa». Así, la profesional empezó su testimonio sobre el itinerario de Pampita.

Además, la periodista agregó: «A pesar de la separación de ellos, siguen siendo familia y Pampita pasa tiempo acá con sus exsuegros, en la casa de la mamá y el papá de Benjamín. Son una de las familias más ricas acá y tienen campos, Pampita pasa mucho tiempo ahí. La quieren mucho ellos».

Se debe tener en cuenta que todo esto generó mucha expectativa por una posible vuelta de Pampita con Benjamín Vicuña. En Chile, la modelo es una figura muy querida, pero también es conocido que el actor está con pareja hace pocos meses, sumado a que muy difícilmente Pampita quiera volver con él.