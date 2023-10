Pancho Dotto dijo que Alejandro Gravier «vive» de Valeria Mazza y la modelo le respondió furiosa

Valeria Mazza presentó su docuserie en la que ignora por completo la figura de su exmánager Pancho Dotto y éste enfureció.

En un audio Dotto apuntó directamente contra Alejandro Gravier, marido de Valeria Mazza. Lo acusa de haberle “robado” a la modelo de su agencia y también a las marcas que ella representaba.

“Cuando decís marido empresario, en Argentina estamos mal acostumbrados a decir ‘empresarios’ y nunca fue empresario de nada y siempre fue una persona que estuvo a la pesca de todo y encontró en su mujer un lindo negocio para vivir”, disparó Pancho.

“Le puso cara de simpático y se metió a sacarle provecho a todo lo que pudo, pero empresario es otra cosa. Yo fui empresario y los empresarios trabajamos, nos levantamos temprano vamos a cumplir con una tarea y si tenemos empleados pagamos sueldos”, continuó Dotto.

“Él nunca pagó un sueldo, nunca pegó un empleado, nada. Tiene una secretaria y no tiene ninguna empresa. Nunca tuvo una empresa de nada. (…) Es el típico busca argentino que encontró a una chica de la cual vivió«, aseveró Dotto, antes de explicar el conflicto con la pareja.

“Nuestro tema fue económico lamentable porque yo la quise a ella igual que a muchas, como una hija», cerró el empresario.

Valeria Mazza defendió a Alejandro Gravier y criticó a Pancho Dotto

Luego de las acusaciones de Pancho Dotto, Valeria Mazza salió a hablar del tema. “Yo no tuve ninguna pelea con él, y no sé si él tuvo algún inconveniente conmigo. Yo no, y no me lo he vuelto a cruzar”, dijo la modelo.

“La verdad es que no tengo muchas ganas de hablar con él. Lo saludaría porque no se le quita el saludo a nadie, pero no me dan ganas de hablar con él por todas las cosas que ha dicho. El pez por la boca muere”, añadió.

«Estaría bueno pensar un poco. Me parece que hay varios conceptos equivocados que tiene, pero, de todas maneras, siempre reconozco que yo empecé a trabajar con él y que siempre se portó súper bien conmigo. Pero eso no quita todas las barbaridades que se llenó la boca diciendo, pero admito que todos nos podemos equivocar así que a lo mejor un día reflexiona y pide disculpas”, concluyó Valeria.