“Papito con esa rifa estoy viajando”: Teo Gutiérrez sorteo una camiseta de Messi y estalló la polémica

Las críticas de los internautas contra Teófilo Gutiérrez se multiplicaron en las últimas horas, luego del anuncio del delantero colombiano de la realización de una rifa de la camiseta de Lionel Messi con fines solidarios. Aunque fue su decisión al final del sorteo la despertó la gran polémica.

Es que el ex delantero de River Plate, Racing Club y Rosario Central, informó que no hubo ganador y resolvió quedarse con él mismo con el premio. La actitud hizo que muchos usuarios le recriminaron el desarrollo de un segundo sorteo.

Otros fueron más allá y pusieron en duda el propósito original de la iniciativa, ya que lo hizo mediante una aplicación y directamente mostró el resultado final a través de una captura de pantalla de su teléfono. Sin embargo, lo que más molestó a sus seguidores fue lo que publicó horas después.

Mensajes como «qué colombiano más honesto» o «gracias por participar… vuelvas prontos» se replicaron en las principales plataformas.

En medio del escándalo, Gutiérrez compartió una imagen en Instagram disfrutando de un paseo en lancha. Los usuarios aprovecharon la ocasión para referirse al incidente con claro malestar, mientras que otros bromearon al respecto.

Foto captura de pantalla

El exfutbolista Harold Preciado decidió tomarlo con humor y comentó: “¿Quién se ganó la rifa teiño?”. También en tono de broma, Kevin Velasco, otro jugador del Deportivo Cali, publicó: “¿Compraste la cadena con la rifa Jefe?”.

Teo Gutiérrez respondió y lejos de bajar el clima de enojo, su respuesta no hizo más que lanzar más leña al fuego de la polémica: “Papito con esa rifa estoy viajando”.

«Es una camiseta que me regaló Messi y ahora tengo la oportunidad de que la gente se la gane, que participen con una rifa de 20 mil pesos (1.400 pesos argentinos), para que puedan aportarle un juguete a los niños pobres y es una camiseta que está firmada. Hay una amiga que me dijo que vale 100 mil dólares, no la quise vender, y la idea es que la gente se la gane y que puedan estar felices, y darle un regalo a sus hijos”, explicó el jugador sobre el origen de la prenda que consiguió en plena disputa de la Copa América de Chile.

En aquel momento, el delantero colombiano intercambió saludos con el capitán argentino y tras obsequiarle su casaca, Messi también le dio la suya. “Es un humilde obsequio para que la gente se pueda quedar con ella y pueda disfrutar de una linda Navidad”, agregó el goleador.