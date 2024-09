Patricia Sosa preocupada por el incendio que llegó a metros de su casa en Córdoba

La cantante Patricia Sosa habló sobre el temor por el incendio en su casa de Córdoba: si bien vive en Buenos Aires, tiene una propiedad en la localidad de Dolores, municipio de San Esteban, donde habita su casera.

Patricia Sosa: «lo único que me importa es que esté bien la gente»

La intérprete explicó que la situación “es desesperante, hablé hasta la madrugada con la señora que vive en mi casa, la casera, y mi vecina, Cecilia”. En este marco relató que a su vecina, “el fuego le llegó hasta el alambrado y salió corriendo”.

“Mi casera me me llamó llorando esta mañana y me dijo ´me voy, Patri, porque nos agarra el fuego´. Se evacuó toda la zona, ella me contó que la zona ´es un infierno´, aparte, como no tenían luz se quedan sin celular y hace 24 horas que no tienen luz”, detalló la vocalista.

Con respecto a su domicilio, la cantante explicó que el incendio alcanzó “a la casa de enfrente”, pasaron los camiones hidrantes, un camión de bomberos y lo pudieron apagar”. Sin embargo aclaró: “Mi casa está sana, al igual que las de esa cuadra, están llenas de humo y de hollín. Pero, las de la siguiente manzana están todas quemadas”.

“Es un espanto y estamos con mi marido desesperados. No podemos hacer nada más que rezar y pedir a Dios que esto pare”. En este sentido, Sosa recordó que transitó la zona “hace dos meses” y luego regresó a Buenos Aires por cuestiones profesionales. “Estoy en comunicación todos los días porque tengo a mi gente querida ahí”, acotó.

“Esto es un sacudón bárbaro. Más allá de las pérdidas económicas, lo único que me importa es que esté bien la gente. Tengo dos perros grandes allá que no querían subir a los autos y se me deben haber escapado para huir de las llamas”, contó la intérprete.